الرياضة

عبد الرؤوف يعقد المحاضرة الفنية الأخيرة للاعبي الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

عبد الرؤوف يعقد المحاضرة الفنية الأخيرة للاعبي الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الرؤوف يعقد المحاضرة الفنية الأخيرة للاعبي الزمالك قبل نهائي السوبر أمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين، في فندق الإقامة، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها اليوم في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وشرح أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، خلال المحاضرة طريقة اللعب وأدوار كل لاعب في الفريق قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

ومنح المدير الفني التعليمات الفنية الأخيرة للاعبين لتنفيذها في لقاء اليوم. 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.
 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا