جارية الان 0-0 بث مباشر صدام القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة اهتمامات جماهير الكرة المصرية، حيث تتجه الأنظار إلى ملعب محمد بن زايد لمشاهدة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والتي ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا من قبل عشاق المارد الأحمر والفارس الأبيض لمؤازرة فريقهم من أجل التتويج ببطولة كأس السوبر المصري.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري 2025

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل لاعبيه لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري 2025، المقرر إقامته على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل الزمالك لمباراة النهائي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – سيف جعفر – عبد الله السعيد

خط الهجوم: ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا

تأهل الزمالك إلى نهائي السوبر المصري بعد تخطي بيراميدز بركلات الترجيح في دور نصف النهائي، ليواجه الأهلي للمرة العاشرة في تاريخ البطولة، باحثًا عن اللقب السادس في تاريخه.

طاقم التحكيم:



يقود المباراة الحكم التركي خليل أوموت، ويعاونه مواطناه جيهون سيسيجوزال وعبد الله بورا، فيما يتواجد الإماراتي سهيل المل حكمًا رابعًا.

وفي غرفة تقنية الفيديو VAR، يقود الحكم المجري استيفان فاد ويعاونه المكسيكي أنخيل بيو.

اللائحة في حال التعادل:



إذا انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، يلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، وإذا استمر التعادل، سيتم حسم اللقب عبر ركلات الترجيح لتحديد بطل السوبر المصري 2025.

يسعى الأهلي للحفاظ على لقبه بعد الفوز بالنسخة الأخيرة من كأس السوبر 2024، والتي أقيمت في الإمارات أيضًا بعد التفوق على الزمالك بركلات الترجيح.

ويعتمد الجهاز الفني بقيادة مدرب الأهلي على عناصر خبرة عالية مثل: محمد شريف، علي معلول، وصلاح محسن، لتحقيق الفوز والسيطرة على مجريات المباراة منذ البداية.

الزمالك يخطط للانتقام

يأمل الزمالك في استعادة اللقب وكسر سلسلة انتصارات الأهلي الأخيرة، مستفيدًا من لاعبيه المميزين مثل: شيكابالا، أشرف بن شرقي، ومصطفى محمد، في تشكيل هجومي متكامل لإرباك دفاعات الأهلي وتحقيق الانتصار.