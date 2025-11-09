نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (0-0)بث مباشر مباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري بالإمارات 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم المصرية والعربية، مساء اليوم الأحد، صوب استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك في قمة كروية جديدة تُعد من أقوى المواجهات على مستوى الشرق الأوسط، ضمن نهائي النسخة رقم 23 من بطولة كأس السوبر المصري 2025. وتُعد مواجهة الأهلي والزمالك واحدة من أشهر الديربيات في العالم، لما تحمله من شعبية واسعة وحضور جماهيري وإعلامي كبير في كل مناسبة تجمع العملاقين.

الأهلي يبحث عن اللقب رقم 16 والزمالك يطارد البطولة الخامسة

يدخل الأهلي اللقاء واضعًا أمامه هدفًا واضحًا وهو إضافة لقب جديد إلى خزائنه وتعزيز رقمه القياسي في السوبر المصري ليصل إلى اللقب رقم 16، بعد سلسلة من الإنجازات التي رسخت مكانته كأكثر الأندية المصرية تتويجًا بالبطولة منذ انطلاقها عام 2001.

على الجانب الآخر، يخوض الزمالك المباراة بطموح عالٍ لاستعادة اللقب وتحقيق البطولة الخامسة في تاريخه بكأس السوبر المصري، في محاولة لإثبات قوته في بداية الموسم الكروي الجديد، ومنح جماهيره دفعة معنوية قوية لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

الإمارات تستضيف السوبر المصري للمرة التاسعة

تُعد الإمارات المستضيف الأكثر استضافة لمباريات كأس السوبر المصري، إذ تستقبل البطولة للمرة التاسعة في تاريخها. وكانت أول نسخة تقام على أرضها عام 2015، بينما شهدت أبوظبي النسخة السابقة في ديسمبر 2024، والتي سجلت حضورًا جماهيريًا ضخمًا.

ومنذ انطلاق البطولة عام 2001، لعبت 22 نسخة حتى الآن، حصل الأهلي خلالها على 15 لقبًا، بينما توّج الزمالك بـ4 ألقاب. كما حصلت أندية المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش على لقب واحد لكل منهم، فيما اكتفت فرق الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وغزل المحلة ومودرن سبورت بالمركز الثاني مرة واحدة، بينما حل إنبي وصيفًا 3 مرات.

توروب يبحث عن أولى ألقابه مع الأهلي وعبد الرؤوف يسعى لإنقاذ موسم الزمالك

يدخل الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، نهائي السوبر وهو في أمسّ الحاجة لحصد لقب مهم يعيد إليه ثقة جماهيره، خاصة بعد سلسلة نتائج متذبذبة في الدوري المصري. ويُعد التتويج بالسوبر أول بطولة رسمية يمكن للمدرب تحقيقها داخل القلعة الحمراء.

ويمثل الفوز باللقب أهمية معنوية كبيرة داخل النادي، إذ يساهم في رفع الروح القتالية للاعبين مع استعداد الفريق لاستكمال مشواره الأفريقي بحثًا عن استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا وإعادة الهيمنة على القارة.

وفي المقابل، يدخل أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك، نهائي السوبر بطموح استعادة الثقة وتحسين صورة الفريق، بعد نجاحه في تجاوز فريق بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي. ويأمل عبد الرؤوف في قيادة الزمالك لأول لقب كبير له منذ توليه المسؤولية عقب رحيل البلجيكي يانيك فيريرا.

القنوات الناقلة لنهائي السوبر المصري 2025

تملك عدة قنوات حقوق بث نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2025، وفقًا لما أعلنته المتحدة للرياضة، وتشمل القنوات التالية:

قناة أون سبورت

قناة أبوظبي الرياضية 1

قناة دبي الرياضية 1

وتوفر هذه القنوات تغطية شاملة للقاء، إلى جانب استوديوهات تحليلية تضم نخبة من أبرز المحللين ونجوم الكرة المصرية.

مشوار الأهلي والزمالك قبل النهائي

نجح الأهلي في بلوغ المباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1) في نصف النهائي الأول، بينما تأهل الزمالك عقب تخطي بيراميدز بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية انتهت لصالحه.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

تُقام المباراة مساء اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، وتنطلق صافرة البداية في التوقيتات التالية:

05:30 مساءً بتوقيت القاهرة

06:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

07:30 مساءً بتوقيت أبوظبي