ON Time Sport.. تردد قناة أون سبورت لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

تتصاعد عمليات البحث عن تردد قناة أون سبورت 2025 بث مباشر لمشاهدة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري. المباراة تقام على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت القاهرة، 18:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت الإمارات، و16:30 بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك:

ON Sport 1: بث مباشر مع استوديو تحليلي يقدم كافة التفاصيل الفنية للمواجهة.

أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية: تغطية مباشرة مع تحليلات حصرية للكلاسيكو المصري.

ترددات القنوات:

تردد قناة أون سبورت 1 نايل سات:

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة أون تايم سبورت 2 نايل سات:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

الجودة: HD

تردد قناة أبوظبي الرياضية نايل سات:

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

الجودة: HD

تردد قناة دبي الرياضية نايل سات:

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، جراديشار، أشرف بن شرقي

تشكيل الزمالك المتوقع:

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، محمد إسماعيل، عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة، سيف جعفر، عبد الله السعيد

خط الهجوم: ناصر ماهر، عمرو ناصر، شيكو بانزا

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية اليوم الأحد إلى ملعب محمد بن زايد بالإمارات، لمتابعة مباراة نهائي كأس السوبر المصري 2025 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 بتوقيت مكة المكرمة، و07:30 بتوقيت أبوظبي، في لقاء يصفه الكثيرون بأنه “قمة القمم” في الموسم الكروي المصري.

متابعة البث المباشر والأجواء الجماهيرية

يمكن متابعة الأهلي والزمالك بث مباشر عبر القنوات الناقلة، مع تغطية كل حدث من المباراة، تسجيل الأهداف، التحليل الفني، وأداء اللاعبين.

كما يتابع الملايين المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُبث لحظات الحماس والإثارة، وتزداد روح المنافسة بين جماهير الفريقين.