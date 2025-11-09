نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر جااااري (0-0) نهائي كأس السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 (تفاصيل كاملة)

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية مساء اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 إلى ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، حيث يستضيف القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

المباراة تمثل مواجهة نارية بين قطبي الكرة المصرية، وتأتي وسط ترقب جماهيري كبير لما تحمله من تاريخ طويل ومنافسة ممتدة بين الناديين.

تفاصيل المواجهة

الموعد: 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت مكة، 7:30 بتوقيت أبوظبي.

5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت مكة، 7:30 بتوقيت أبوظبي. الملعب: هزاع بن زايد – الإمارات.

هزاع بن زايد – الإمارات. اللقب: كأس السوبر المصري 2025.

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم نقل المباراة بثًا مباشرًا عبر ثلاث قنوات عربية تمتلك حقوق البث الحصري:

ON Time Sports 2 HD

أبوظبي الرياضية 1 HD

دبي الرياضية 1 HD

تردد القنوات:

ON Time Sports 1 HD (نايل سات): 11861 – رأسي V – 27500 – 5/6

أبوظبي الرياضية 1 HD (عرب سات): 11804 – أفقي H – 27500

دبي الرياضية 1 HD (نايل سات): 12322 – رأسي V – 27500

جوائز البطولة

يحصل الفائز باللقب على 300 ألف دولار، بينما ينال الوصيف 200 ألف دولار، بإجمالي جوائز 700 ألف دولار.

طريقة متابعة البث المباشر عبر الإنترنت

يمكن متابعة المباراة عبر المنصات الرسمية التالية:

تطبيق ON Sport المتاح مجانًا على الهواتف الذكية.

المتاح مجانًا على الهواتف الذكية. قناة أبوظبي الرياضية الأولى على يوتيوب.

على يوتيوب. الموقع الرسمي لقناة دبي الرياضية لمتابعة البث المباشر.

تشكيل الفريقين المتوقع

الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد فتوح – الونش – محمد إسماعيل – عمر جابر

الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمود بنتايج – ناصر ماهر

الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري

الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية – آليو ديانج – محمود تريزيجيه

الهجوم: نيتس جراديشار – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

أهمية اللقاء

النهائي يمثل النسخة رقم 23 من البطولة، والمواجهة العاشرة بين الأهلي والزمالك في السوبر.

المباريات السابقة بين الفريقين كثيرًا ما حُسمت بركلات الترجيح، ما يزيد من الترقب والحماس الجماهيري.

يقود اللقاء طاقم تحكيم دولي بقيادة الكولومبي أوسكار رويز لضمان الانضباط داخل الملعب.

ماذا ينتظر الجمهور؟

قمة تجمع التاريخ والشعبية والبطولات.

الأهلي يسعى لتأكيد هيمنته على الألقاب المحلية، بينما يأمل الزمالك في استعادة المجد وتحقيق اللقب الغائب.

المواجهة تُعد اختبارًا فنيًا حاسمًا لكلا المدربين وفرصة للنجوم لإثبات الذات قبل انطلاق الموسم الجديد.

تابعوا البث المباشر للمباراة عبر قناة ON Time Sports، أبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية لمشاهدة واحدة من أقوى مواجهات الموسم بين الأهلي والزمالك.