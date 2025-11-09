نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اتفرج ببلاش".. الأهلي يواجه الزمالك في نهائي السوبر 2025 بعد قليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي تُقام مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري 2025، والمقامة هذا العام في دولة الإمارات على ملعب استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.

توقيت المباراة والقنوات الناقلة

تبدأ المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية، و7:30 بتوقيت الإمارات. ويمكن للجماهير متابعة المباراة عبر قنوات أون سبورت 1، أبو ظبي الرياضية 1، ودبي الرياضية، مع حضور أبرز المعلقين مثل عامر عبد الله على أبو ظبي، وبلال علام وأيمن الكاشف على أون سبورت، ورؤوف خليف على دبي الرياضية.

مسار الأهلي والزمالك إلى النهائي

وصل الأهلي إلى نهائي السوبر بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، في مباراة أظهرت قوة الخط الأمامي للفريق الأحمر وتنظيمه الدفاعي العالي. أما الزمالك، فقد تأهل بعد مباراة مثيرة ضد بيراميدز انتهت بالتعادل السلبي، ثم حسمها الفريق الأبيض بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، مؤكدًا قدرته على التعامل مع الضغط النفسي في اللحظات الحاسمة.

أبرز اللاعبين والمعلقين

يشهد اللقاء حضور أبرز نجوم الفريقين، حيث يعتمد الأهلي على قوته الهجومية التقليدية بقيادة خط وسطه المتوازن والهجوم السريع، بينما يسعى الزمالك إلى الاستفادة من سرعته في الهجمات المرتدة وتنظيمه الدفاعي. المعلقون المحترفون سيقدمون تغطية مميزة تبث أجواء الحماس والإثارة، مع تحليل تكتيكي لكل فرصة هجومية أو دفاعية على مدار المباراة.

تاريخ المواجهات بين الأهلي والزمالك في السوبر المصري

يتصدر الأهلي قائمة الأندية الحاصلة على لقب السوبر المصري بعدد 15 مرة، بينما يمتلك الزمالك 4 ألقاب فقط. مباراة اليوم تشكل فرصة للفريق الأبيض لتقليص الفارق وإضافة لقب جديد إلى خزائنه، بينما يسعى المارد الأحمر لمواصلة هيمنته على البطولة وتحقيق اللقب السادس عشر في تاريخه.

توقعات المباراة وأهمية اللقب

المباراة تمثل اختبارًا كبيرًا للفريقين، ليس فقط لإضافة لقب إلى سجلهما، بل أيضًا لإثبات التفوق على المنافس التقليدي. من المتوقع أن نشهد مواجهة تكتيكية شديدة، مع فرص هجومية متبادلة من كلا الفريقين، وقد تُحسم التفاصيل الصغيرة، مثل الكرات الثابتة والقرارات التحكيمية، نتيجة اللقاء.