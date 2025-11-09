نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1-0 جارية الان.. شاهد بالبث المباشر الاهلي بتقدم علي الزمالك بهدف مقابل لا شئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي نجح في حسم صفقة جون أشرف بن شرقي بمساعدة زيزو لتعزيز خط الهجوم قبل منافسات الموسم الحالي، في خطوة وصفها النقاد والمحللون بأنها تعزيز كبير للفريق الأحمر. بن شرقي، صاحب الخبرة الكبيرة والقدرة على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة، يُتوقع أن يكون إضافة قوية للأهلي، خاصة في المباريات الكبرى مثل قمة السوبر المصري ضد الزمالك. اللاعب يتميز بالسرعة والمهارة في المراوغة، إضافة إلى حسه التهديفي، ما يجعل جماهير الأهلي متحمسة لمشاهدة تأثيره على أداء الفريق في البطولات المحلية والقارية.



ملحمة جديدة بين القطبين.. الأهلي والزمالك في صدام ناري على كأس السوبر المصري 2025 بأبوظبي



تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية مساء اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، إلى ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، الذي يُختتم اليوم بعد منافسات مثيرة انطلقت في السادس من الشهر الجاري.

الأهلي تأهل إلى النهائي بعد فوزه الصعب على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بفضل هدفي محمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار، بينما حجز الزمالك مقعده في النهائي بعد فوزه المثير على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

شهدت البطولة 9 مواجهات سابقة بين الأهلي والزمالك، كانت الكلمة العليا في أغلبها للأحمر، حيث فاز الأهلي في 4 مباريات، بينما حُسمت 5 مباريات بركلات الترجيح بعد التعادل، فاز منها الأهلي في 3، والزمالك في مرتين فقط.

وسجل الأهلي في هذه المواجهات 10 أهداف مقابل 4 للزمالك. أما على صعيد كل البطولات، فقد التقى الفريقان 242 مرة، فاز الأهلي في 106 مباريات مقابل 56 للزمالك، بينما انتهت 80 مباراة بالتعادل، وسجل لاعبو الأهلي 364 هدفًا مقابل 254 هدفًا للزمالك.

يُعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر المصري، إذ خاض 22 مباراة، فاز في 14 منها وتعادل في 7 وخسر مباراة واحدة فقط.

أحرز الأهلي 27 هدفًا واستقبلت شباكه 12 هدفًا، كما حُسمت 7 مباريات بركلات الترجيح فاز منها في 4 وخسر 3.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 15 لقبًا، يليه الزمالك بـ4 ألقاب، ثم المقاولون العرب، حرس الحدود، وطلائع الجيش بلقب واحد لكل منهم.