نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 30 دقيقة في السوبر المصري.. شيكوبانزا يهدر أخطر فرصة وزيزو يرواغ والشناوي يتألق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد مرور نصف ساعة من عمر مباراة كأس السوبر المصري المقامة على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، ما زال التعادل السلبي يسيطر على القمة، وسط إثارة كبيرة وتبادل للهجمات بين الأهلي والزمالك.

الأهلي فرض سيطرته النسبية على مجريات اللعب، بنسبة استحواذ بلغت 59% مقابل 41% للزمالك، وشن 19 هجمة خطيرة على مرمى المنافس، في حين رد الزمالك بـ 14 هجمة شكلت خطورة عبر المرتدات السريعة.

وأهدر شيكوبانزا أخطر فرص اللقاء حتى الآن بعدما انفرد بمحمد الشناوي وانطلق من منتصف الملعب متجاوزًا دفاع الأهلي، لكنه سدد الكرة خارج المرمى وسط حسرة من جماهير الزمالك.

في المقابل، حصل الأهلي على ضربة حرة مباشرة من حدود منطقة الجزاء، سددها أحمد السيد زيزو لكنها اصطدمت بالحائط البشري، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليراوغ دفاع الزمالك ويسدد كرة قوية علت العارضة بقليل.

وكان محمد الشناوي قد أنقذ الأهلي من هدف محقق في بداية اللقاء بتصديه لانفراد من عمرو ناصر، فيما واصل زيزو جذب الأنظار بتألقه أمام فريقه السابق رغم الهتافات التي وُجهت ضده من مدرجات الزمالك.

تقام المباراة وسط حضور جماهيري كبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتعد النسخة الحالية من كأس السوبر المصري 2025 استمرارًا للتعاون الرياضي بين مصر والإمارات.

ويسعى الأهلي لحصد لقب جديد وتعزيز رقمه القياسي، بينما يطمح الزمالك في استعادة الكأس الغائبة منذ 2020 وإثبات جاهزيته في عهد مدربه الجديد أحمد عبد الرؤوف.

