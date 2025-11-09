نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن شرقي يهز شباك الزمالك في شوط أول مثير بالسوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة كأس السوبر المصري 2025 بين الأهلي والزمالك، بتقدم الأهلي بهدف دون رد، في لقاء مثير أقيم على استاد محمد بن زايد بأبوظبي وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية بين جماهير القطبين.

منذ البداية، فرض الأهلي إيقاعه على مجريات اللقاء بفضل تحركاته السريعة في وسط الملعب بقيادة أليو ديانج ومروان عطية، واستحوذ على الكرة بنسبة 59% مقابل 41% للزمالك، مع ضغط هجومي مكثف نتج عنه 19 هجمة خطيرة، بينما اعتمد الزمالك على المرتدات التي بلغت 14 محاولة هجومية.

وشهدت الدقائق الأولى تألق الحارس محمد الشناوي، الذي أنقذ الأهلي من هدف مؤكد بعد تصديه لانفراد خطير من عمرو ناصر مهاجم الزمالك، بينما رد الأهلي بتسديدة من زيزو اصطدمت بالحائط من ضربة حرة مباشرة.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، ترجم الأهلي تفوقه إلى هدف رائع عندما مرر أحمد السيد زيزو كرة بينية متقنة إلى أشرف بن شرقي، الذي استلمها على صدره داخل منطقة الجزاء، وسددها بمهارة على يمين الحارس محمد عواد، لتسكن الشباك معلنة تقدم الأهلي بهدف عالمي.

حاول الزمالك العودة في النتيجة قبل نهاية الشوط، وكاد شيكو بانزا أن يعادل النتيجة بعد انطلاقة سريعة من منتصف الملعب، إلا أن تسديدته خرجت بجوار القائم وسط أنفاس جماهير الفريق الأبيض.

في المقابل، واصل زيزو تألقه أمام فريقه السابق، فصنع الهدف الأول وسدد كرة قوية علت العارضة بقليل، قبل أن يثير هتافات جماهير الزمالك ضده كلما لمس الكرة.

إحصائيات الشوط الأول:

الاستحواذ: الأهلي 59% – الزمالك 41%

الهجمات: الأهلي 19 – الزمالك 14

التسديدات على المرمى: الأهلي 5 – الزمالك 2

الركنيات: الأهلي 3 – الزمالك 1

الأخطاء: الأهلي 6 – الزمالك 8



تُقام المباراة ضمن فعاليات كأس السوبر المصري 2025 التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي للعام السادس على التوالي، في أجواء تنظيمية مميزة. ويقود الأهلي المدير الفني ييس توروب في سعيه لتحقيق اللقب وإضافة بطولة جديدة لخزانة الفريق، بينما يطمح الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف للعودة إلى منصات التتويج بعد غياب استمر خمس سنوات.

خلاصة الشوط الأول:

شوط أول مثير تفوق فيه الأهلي تنظيميًا وهجوميًا، بينما اعتمد الزمالك على المرتدات والكرات الطويلة. ومع دخول الفريقين لغرف الملابس، يبقى السؤال: هل ينجح الزمالك في العودة بالمباراة في الشوط الثاني، أم يحسم الأهلي اللقب مبكرًا في أبوظبي؟

