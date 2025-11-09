نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من زيزو إلى بن شرقي.. الأهلي يتقدم على الزمالك بهدف عالمي في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



نجح النادي الأهلي في كسر التعادل السلبي أمام غريمه الزمالك، بعدما أحرز أشرف بن شرقي الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، من نهائي كأس السوبر المصري المقام على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

وجاء الهدف بعد تمريرة ساحرة من أحمد السيد زيزو داخل منطقة الجزاء، استقبلها بن شرقي بلمسة فنية رائعة على صدره، قبل أن يطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى استقرت في الزاوية اليمنى لحارس الزمالك محمد عواد، معلنًا تقدم الأهلي بهدف دون رد.

الهدف أشعل المدرجات التي امتلأت بالجماهير المصرية، في مواجهة تتسم بالإثارة منذ دقائقها الأولى، حيث استحوذ الأهلي بنسبة 59% مقابل 41% للزمالك، وبلغت محاولاته الهجومية 19 فرصة مقابل 14 للأبيض.

وكان اللقاء قد شهد عدة فرص خطيرة، أبرزها انفراد شيكو بانزا الذي أهدر فرصة تقدم الزمالك بعدما سدد الكرة خارج المرمى، فيما رد الأهلي بتسديدة خطيرة من زيزو علت العارضة قبل أن يصنع بنفسه هدف التقدم.

وتقام كأس السوبر المصري 2025 في أبوظبي للعام السادس على التوالي، وتشهد مواجهة نارية بين الأهلي بمدربه ييس توروب والزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف. ويسعى الأهلي إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج، فيما يطمح الزمالك لاستعادة اللقب الغائب منذ خمس سنوات.