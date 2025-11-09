نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في بطولة السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة السوبر المصري.

ونال الشناوي جائزته بعد مساهمته في تتويج فريقه باللقب السادس عشر في تاريخه وبعد أداء قوي وجيد في البطولة.

وتوج الأهلي باللقب السادس عشر في تاريخ البطولة والخامس على التوالي بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين.

وجدير بالذكر أن الأهلي قد تأهل للمرحلة النهائية بعد فوز هام على سيراميكا كليوبترا بهدفين مقابل هدف.

