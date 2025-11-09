نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصفهم أمام الزمالك.. الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخ البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج فريق الكرة الأول منذ قليل ببطولة كأس السوبر المصري، وذلك على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك، بعد الفوز بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» سجل تتويج فريق الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري، عقب إضافة اللقب السادس عشر مساء اليوم، على حساب فريق الزمالك للمرة الثامنة في تاريخ المواجهات بالبطولة.

ويأتي سجل تتويج فريق الأهلي ببطولة السوبر المصري على مدار 16 مرة، على النحو التالي:

الأهلي ضد الزمالك 2003

الأهلي ضد إنبي 2005

الأهلي ضد إنبي 2006

الأهلي ضد الإسماعيلي 2007

الأهلي ضد الزمالك 2008

الأهلي ضد حرس الحدود 2010

الأهلي ضد إنبي 2012

الأهلي ضد الزمالك 2014

الأهلي ضد الزمالك 2015

الأهلي ضد المصري البورسعيدي 2017

الأهلي ضد الزمالك 2018

الأهلي ضد الزمالك 2021

الأهلي ضد بيراميدز 2022

الأهلي ضد مودرن سبورت 2023

الأهلي ضد الزمالك 2024

الأهلي ضد الزمالك 2025

للمرة الخامسة على التوالي يتوج فريق الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري بداية من 2021 وحتى النسخة الحالية 2025.





