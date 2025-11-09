نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان عطية أفضل لاعب في بطولة السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج لاعب خط وسط الأهلي مروان عطية بجائزة أفضل لاعب في بطولة السوبر المصري وذلك بعد فوز فريقه باللقب السادس عشر في التاريخ.

ونال مروان الجائزة بعد أداء مميز ومساهمته في فوز فريقه اليوم بعد تسجيل هدف ثان في المبارة النهائية.

كما توج محمد الشناوي بجائزة أفضل حارس في البطولة لتكون الفرحة مضاعفة في القلعة الحمراء.

وجدير بالذكر أن الأهلي قد تأهل للمرحلة النهائية بعد فوز هام على سيراميكا كليوبترا بهدفين مقابل هدف.

