الأهلي بطل السوبر المصري للمرة السادسة عشر من تاريخه

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطل السوبر المصري للمرة السادسة عشر من تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

انتهت أحداث أمام الزمالك والتي جمعت الفريقين في المرحلة النهائية من بطولة السوبر المصري.


وتوج المارد الأحمر باللقب بعد الفوز بهدفين نظيفين ليعود بلقب غالي في تاريخه عقب نتائج متذبذبة الفترة الأخيرة

وسجل بن شرقي هدف المباراة الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 44 من المباراة بعد صناعة ذهبية من أحمد سيد زيزو ليضع الأهلي في المقدمة.

واضاف مروان عطية هدف الأهلي الثاني في الدقيقة   72 من عمر الشوط الثاني بعد تمريرة مميزة من طاهر محمد طاهر.

بهذه النتيجة يمتلك النادي الأهلي اللقب السادس عشر في تاريخه والخامس على التوالي في بطولة السوبر

