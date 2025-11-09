نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر المصري… تميمة حظ مدربين الأهلي في حصد اللقب الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج النادي الأهلي باللقب السادس عشر في تاريخه من بطولة السوبر المصري وذلك بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين.

وبات السوبر المصري تحديدا تميمة حظ المدربين في القلعة الحمراء وبداية لسلسلة حصد الألقاب مع المارد الأحمر.



البداية كانت من السويسري رينيه فايلر والذي حصد لقب السوبر عام 2019 مع المارد الأحمر أمام الزمالك ليكون التتويج الأول للمدرب.



وتوج السويسري مارسيل كولر أيضا بالسوبر المصري في أول الألقاب مع الأهلي في عام 2022 أمام الزمالك في بداية مسيرته قبل أن يتوج به من جديد عام 2024 أمام الفارس الأبيض.

توروب سار على خطى الثنائي بالتتويج بالسوبر كأول الألقاب، لكن لم يكن التتويج باللقب هو القاسم المشترك بل انطلاقة الثلاثي كانت من بوابة دوري الأبطال ومن ثم التتويج باللقب المحلي.

وحصد الأهلي لقبه السادس عشر في تاريخه بعد فوز تاريخي على حساب الزمالك ليحتفظ المارد الأحمر باللقب خمس سنوات متتالية.

