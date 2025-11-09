نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توروب: سعيد بتحقيق أول لقب مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يشعر بسعادة كبيرة بعدما تُوج بلقبه الأول مع الأهلي، خلال أسابيع قليلة من توليه المهمة الفنية للفريق.

وشدد على أن التتويج بالبطولات مع الأهلي كان هدفه الرئيسي قبل قدومه إلى مصر.

وأكد توروب عقب قيادته الأهلي للفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في نهائي بطولة كأس السوبر الذي أقيم في أبو ظبي وحصد اللقب أنه كان يأمل في تحقيق أول لقب له مع الأهلي، وأنه سعيد للغاية بتحقيق هذا الإنجاز بعد أسابيع قليلة للغاية من توليه قيادة الفريق، ويتمنى أن يحقق المزيد من البطولات في المستقبل.

وأوضح توروب أنه كان يعي جيدًا قبل توليه قيادة الأهلي مدى حجم وجماهيرية النادي الكبيرة، وكذلك مدى أهمية فوزه بجميع البطولات التي ينافس خلالها، لذلك يسعى بقوة للعمل على تحقيق نتائج مميزة في المباريات المقبلة، من أجل المنافسة بقوة على حصد جميع الألقاب المحلية والقارية.

