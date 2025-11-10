نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبح الإصابات يهدد موسم روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه نادي روما أزمة كبرى في خط الهجوم، بعدما تعرض مهاجم الفريق، أرتم دوفبيك، للإصابة في عضلة الفخذ المستقيمة، ما سيبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

شبح الإصابات يهدد موسم روما

أفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، بأن دوفبيك خضع للفحوص الطبية، صباح الإثنين، وأسفرت الفحوص عن إصابة في وتر عضلة الفخذ المستقيمة اليسرى، وهو ما يعني غيابه عن مباريات الفريق لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، ما يضع المدرب جيان بييرو غاسبريني أمام خيارات محدودة في الهجوم.

ولا تتوقف أزمة الإصابات عند دوفبيك فقط، ويعاني إيفان فيرغسون من إصابة في الكاحل ويخضع للعلاج، بينما يتعافى كل من باولو ديبالا وليون بيلي من مشاكل عضلية. وخلال مباراة الأحد، تم الدفع بتوماسو بالدانزي كبديل لدوفبيك لتعويض الغياب المفاجئ، لكن الفريق يظل بحاجة لتدعيم خياراته الهجومية في المباريات القادمة.

وعلى الرغم من الغيابات، تمكن روما من تحقيق فوز ثمين على أودينيزي بنتيجة 2-0، ليقفز إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متساويًا مع إنتر ميلان برصيد 24 نقطة، ما يمنح الفريق دفعة معنوية قبل المباريات المقبلة وفترة التوقف الدولي.