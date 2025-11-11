نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة القلعة الحمراء تعلن عن افتتاح فرعها الجديد في دبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة القلعة الحمراء للمنشآت، والحاصلة على حقوق تصميم وتطوير وبناء وتشغيل مشروع استاد النادي الأهلي ومرافقه الكاملة، عن افتتاح فرع جديد للشركة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في حضور مجلس إدارة الشركة برئاسة محمد كامل، وكوكبة من الشخصيات العامة. جاءت هذه الخطوة الناجحة ضمن استراتيجية الشركة للتوسع الإقليمي، وتعزيز تواجدها في واحدة من أبرز المدن ومراكز الأعمال التجارية العالمية، والتي تسهم كثيرًا في خلق فرص تعاون لشركة القلعة الحمراء مع شركات عملاقة في مجالات التكنولوجيا والترفيه الرياضي والإعلام الرقمي، وإدارة الفعاليات الرياضية الدولية.. الأمر الذي يعزز العوائد التجارية لمشروع استاد الأهلي وملحقاته الكاملة.
وقال محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء، إن افتتاح فرع جديد للشركة في مدينة دبي، يمثل انطلاقة جديدة في رحلة بناء مشروع استاد يليق بالنادي الأهلي وجماهيره الغفيرة في كل أنحاء العالم، ولا سيما الوطن العربي، كما أن تواجد الشركة في دبي على وجه التحديد يفتح آفاقًا واسعة نحو شراكات وتعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة، ونقل خبراتها الكبيرة وتقنياتها المتقدمة إلى مشروع استاد الأهلي.
ويمكن الاستفادة أيضًا من هذه الشراكات في تأسيس وجهة حضارية واقتصادية وترفيهية تخدم جماهير الأهلي في كل أنحاء العالم. وأضاف أن التوسع في فروع جديدة يأتي ضمن رؤية الشركة للتواصل والتقارب مع جماهير الأهلي، فضلًا عن خلق مبادرات متنوعة ومبتكرة؛ تعزز تجربة المشجع، وتزيد من الروابط بين النادي الأهلي وجماهيره، وهذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة من مراحل تنفيذ مشروع استاد الأهلي وبناء منظومة رياضية وترفيهية متكاملة، تواكب المعايير العالمية، وتتناسب مع مكانة الأهلي الأكبر في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.