نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر المصري 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات بطولة كأس السوبر المصري 2025/2026، والتي جاءت كالتالي:

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها مائة ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في المباراة النهائية أمام الأهلي

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها مائة ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز

• توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها مائة ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في المباراة النهائية أمام الزمالك

- ⁠توقيع غرامة مالية على أحمد مصطفى محمد سيد لاعب النادي الأهلي قيمتها خمسون ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج

- ⁠توقيع غرامة مالية على خوان ألفينا بيزيرا لاعب نادي الزمالك قيمتها خمسون ألف جنيه، وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج

• إيقاف كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وذلك بسبب طرده للاعتراض خلال مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع أمام سيراميكا كليوبترا

