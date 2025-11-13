نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كوورة.. القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد زيمبابوي الودية وموعدها اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد زيمبابوي الودية وموعدها اليوم

تستعد الجماهير العربية لمتابعة مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب زيمبابوي الودية، والتي تأتي ضمن تحضيرات الفريقين لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقررة في المغرب نهاية العام الجاري. وتقام المباراة مساء اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بمدينة جدة، في إطار استعدادات المنتخب الجزائري والمعسكر التحضيري الذي يخوضه في السعودية.

يبحث منتخب الجزائر عن تحقيق أفضل استفادة من هذه المباراة الودية، لتجربة اللاعبين وتجهيز التشكيلة الأساسية، وضبط التكتيك قبل المنافسات الرسمية في البطولة القارية. كما يسعى الفريق لاستعادة الانسجام بين اللاعبين بعد التغييرات التي شهدها الجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد لوكا زيدان.

تاريخ المواجهات بين الجزائر وزيمبابوي يعكس تفوق "الخضر" غالبًا، حيث فاز منتخب الجزائر في 3 مباريات، وتعادلا في 4 مناسبات، بينما فاز منتخب زيمبابوي في لقاء واحد فقط، وكان ذلك ضمن دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2004 بتونس، بنتيجة 2-1 في ملعب مدينة سوسة. أما أول مواجهة رسمية بين المنتخبين فكانت في 6 يناير 1989 بمدينة عنابة شرقي الجزائر ضمن تصفيات كأس العالم 1990، وفاز فيها "ثعالب الصحراء" 3-0، سجل الهدفين الأول والثاني الراحل جمال مناد والثالث رابح ماجر. وأقيمت آخر مواجهة رسمية بين المنتخبين يوم 16 نوفمبر 2020 في هاراري ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 وانتهت بالتعادل 2-2، وسجل هدفي الجزائر كل من أندي ديلور ورياض محرز.

موعد مباراة الجزائر وزيمبابوي اليوم

الساعة 05:30 مساءً بتوقيت الجزائر

الساعة 07:30 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد زيمبابوي



يمتلك التلفزيون الجزائري الحقوق الحصرية لبث مباريات المنتخب الودية في معسكر السعودية، ويمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر:

القناة الجزائرية الأولى

القناة السادسة الشبابية TV6

تردد القناة السادسة الشبابية على النايل سات:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500 DVB-S QPSK 5/6

المعلق على المباراة



سيقوم بالتعليق على المباراة المعلق الرياضي المعروف علي جعفر، لتقديم تجربة متابعة مميزة للمشاهدين.

تمثل هذه المباراة فرصة مثالية للمنتخب الجزائري لتقييم مستوى اللاعبين وتجربة خططه التكتيكية قبل البطولة، بينما يسعى منتخب زيمبابوي للظهور بمستوى قوي واستعراض جاهزيته قبل المواجهات الرسمية.