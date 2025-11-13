نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إيطاليا الرسمي لمواجهة مولدوفا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لمنتخب إيطاليا جينارو جاتوزو عن تشكيل المنتخب استعدادًا لمواجهة مولدوفا، والمقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب زيمبرو في تمام العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

إيطاليا تواجه مولدوفا في تصفيات كأس العالم

وتأتي المواجهة في مرحلة حاسمة من مشوار التصفيات، حيث يسعى جاتوزو إلى مواصلة العروض القوية التي يقدمها المنتخب الإيطالي خلال الجولات الأخيرة وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل للمونديال.

ويدخل منتخب مولدوفا اللقاء وهو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من ست مباريات، بعد تعادل وحيد وخمس هزائم متتالية، فيما يسعى المنتخب الإيطالي صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة إلى مواصلة انتصاراته وتقليص الفارق مع النرويج المتصدّرة بثلاث نقاط.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للآزوري، الذي يدرك أن أي تعثر قد يعرقل مشواره نحو التأهل للمونديال، لذلك يدخل الفريق المباراة بطموح تحقيق الفوز الخامس على التوالي في التصفيات.

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا على النحو التالي:

فيكاريو، بيلانوفا، مانشيني، بونجيورنو، كامبياسو، تونالي، كريستينتي، راسبادوري، أورسوليني، زاكاجني، سكاماكا.