أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2025

يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي عن بث مباشر مباراة فرنسا وأوكرانيا ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026، في مواجهة قوية تجمع بين منتخبين من العيار الثقيل، يسعى كل منهما لحصد النقاط الثلاث والاقتراب من حسم التأهل للمونديال.

وتتصدر عبارات مثل “بث مباشر مباراة فرنسا وأوكرانيا” و“مشاهدة مباراة فرنسا وأوكرانيا اليوم” و“نتيجة مباراة فرنسا وأوكرانيا” محركات البحث خلال الساعات الماضية، مع ارتفاع اهتمام الجمهور بمتابعة اللقاء لحظة بلحظة ومعرفة النتيجة والأهداف فور حدوثها.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأوكرانيا



تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت فعاليات تصفيات كأس العالم بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الجهة المالكة لحقوق بث المباراة.

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة فرنسا وأوكرانيا عبر شاشة قناة “بي إن سبورت المفتوحة”، التي توفر تغطية كاملة تشمل استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده.

مشاهدة مباراة فرنسا وأوكرانيا عبر الإنترنت

للمهتمين بمتابعة اللقاء أونلاين، يمكن مشاهدة مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم عبر منصة TOD الرقمية التابعة لمجموعة بي إن الإعلامية، والتي تقدم البث بجودة عالية وخيارات متعددة للمشاهدة المباشرة.

موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا اليوم



تنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا وأوكرانيا مساء اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، في تمام الساعة:

التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت الجزائر وتونس.

العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تقام المباراة على ملعب فرنسا بالعاصمة باريس وسط حضور جماهيري كبير، حيث يسعى منتخب الديوك الفرنسية لتأكيد تفوقه وتقديم أداء يليق ببطل العالم السابق، بينما يدخل منتخب أوكرانيا المواجهة بطموح تحقيق مفاجأة مدوية تعزز حظوظه في التأهل.

ويتابع جمهور كرة القدم الأوروبي والعربي هذه المباراة المرتقبة باهتمام واسع، خاصة أنها تجمع بين منتخبين يمتلكان مجموعة من أبرز النجوم في العالم، مما يجعلها من أقوى مواجهات التصفيات.

