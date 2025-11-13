نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شووت.. France vs Ukraine مباراة فرنسا وأوكرانيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة فرنسا وأوكرانيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب فرنسا، مساء اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، نظيره منتخب أوكرانيا France vs Ukraine على ملعب “حديقة الأمراء” بالعاصمة باريس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر المنتخب الفرنسي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ويحتاج فقط إلى الفوز في مواجهة اليوم لضمان التأهل رسميًا إلى المونديال، بغضّ النظر عن نتائج الجولة الأخيرة. بينما يدخل منتخب أوكرانيا اللقاء بطموح قوي لتقليص الفارق مع “الديوك” الفرنسية والاحتفاظ بفرصته في التأهل المباشر، بعدما جمع 7 نقاط وضعته في المركز الثاني.

وتأتي أيسلندا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، تليها أذربيجان في ذيل المجموعة بنقطة واحدة فقط.

تشكيل فرنسا المتوقع ضد أوكرانيا



كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن التشكيل المتوقع للمنتخب الفرنسي، والذي من المنتظر أن يعتمد عليه المدرب ديدييه ديشامب في مواجهة الليلة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: مايك مانيان.

في الدفاع: جوليس كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، وثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: نجولو كانتي، مانو كونيه.

وفي الهجوم: ريان شرقي، مايكل أوليسيه، برادلي باركولا، وكيليان مبابي كرأس حربة.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأوكرانيا



تنقل شبكة “بي إن سبورت” المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تُذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 HD، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء، بالإضافة إلى بث مباشر على منصة “تود” TOD الرقمية.

موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا اليوم



تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

معلومات إضافية عن تصفيات كأس العالم 2026



حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم 5 ديسمبر المقبل موعدًا رسميًا لسحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026 في مركز “كينيدي للفنون” بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وستُذاع مراسم القرعة عبر قناة “بي إن سبورت”.

وتأهل حتى الآن 28 منتخبًا إلى البطولة، من بينهم 9 من قارة إفريقيا وهم: المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، السنغال، وكوت ديفوار. ومن آسيا تأهلت اليابان، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، أستراليا، إيران، الأردن، قطر، والسعودية. كما ضمنت منتخبات الأرجنتين، البرازيل، أوروجواي، باراجواي، الإكوادور، وكولومبيا من أمريكا الجنوبية التأهل. أما أمريكا الشمالية فتمثلها الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا بصفتها الدول المنظمة، إلى جانب نيوزيلندا من أوقيانوسيا، فيما كان منتخب إنجلترا أول المتأهلين من أوروبا.