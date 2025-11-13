نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر الآن.. Portugal vs Ireland صدام ناري لحسم التأهل إلى كأس العالم 2026 في المقال التالي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية مساء اليوم إلى ملعب "أفيفا" في العاصمة دبلن، حيث تنطلق مباراة قوية تجمع بين منتخب البرتغال Portugal ونظيره منتخب أيرلندا Ireland ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يدخل منتخب البرتغال اللقاء بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو وهو في صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بعد أن حقق 3 انتصارات وتعادل وحيد. ويسعى رفاق رونالدو اليوم إلى حسم بطاقة التأهل مبكرًا إلى المونديال، من خلال الفوز أمام أيرلندا ومواصلة سلسلة الأداء القوي التي يقدمها الفريق منذ بداية التصفيات.

في المقابل، يحاول منتخب أيرلندا Ireland استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة على مركز مؤهل. يحتل الفريق المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط فقط، بعدما فاز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى وخسر مواجهتين، لذا فإن مباراة الليلة تمثل له الفرصة الأخيرة للبقاء في المنافسة.

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية (21:45)، ومن المقرر أن تُنقل أحداثها مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 5 HD بتعليق المعلق الرياضي جواد بده، ضمن التغطية الحصرية لتصفيات كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط.

تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة أيرلندا في تصفيات كأس العالم

حارس المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - جونسالو إيناسيو - دالوت

خط الوسط: روبن نيفيز - فيتينيا - نيفيس

خط الهجوم: جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو - برناردو سيلفا.

موعد مباراة البرتغال وأيرلندا في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة البرتغال ضد أيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات تصفيات كأس العالم، وستنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports 5.

