شاهد بث مباشر مباراة مصر وأوزبكستان الودية اليوم – قمة إفريقية آسيوية على أرض الإمارات

أحمد جودة - القاهرة - في مواجهة كروية مرتقبة، يلتقي منتخب مصر مع منتخب أوزبكستان اليوم في بطولة العين الدولية الودية، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا وأمم إفريقيا. تقدم هذه المباراة اختبارًا فنيًا مهمًا لكلا المنتخبين، خاصة مع مشاركة أبرز نجومهما في المعسكر الحالي.

البث المباشر لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم

يمكنك متابعة المباراة اليوم من خلال البث المباشر على قناة ON Time Sports بالإضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء.

نبذة عن منتخب أوزبكستان – القوة الصاعدة في آسيا

يُعد منتخب أوزبكستان أحد أبرز المنتخبات الآسيوية المتطورة مؤخرًا، خاصة بعد نجاحه في تحقيق أول تأهل تاريخي لكأس العالم 2026 بقيادة مدربه الإيطالي فابيو كانافارو.

أبرز لاعبي منتخب أوزبكستان المشاركين اليوم:

اللاعب المركز أبرز المميزات ماشاريبوف جناح مهارة وسرعة عالية في التحول الهجومي شوكروف وسط دفاعي قوة بدنية ودور محوري في افتكاك الكرة سيرغييف مهاجم الخبرة والقدرة على إنهاء الهجمات تورسونوف دفاع صلابة دفاعية وتمركز ممتاز

يعتمد المنتخب الأوزبكي على السرعة والتحول السريع بين الخطوط، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا لدفاع المنتخب المصري.

تحضيرات منتخب مصر – معسكر قوي بقيادة حسام حسن

يخوض منتخب مصر معسكرًا مكثفًا في مدينة العين الإماراتية بقيادة الكابتن حسام حسن، الذي يهدف إلى خلق توليفة جديدة تجمع بين الخبرة والشباب، تمهيدًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025.

أبرز لاعبي منتخب مصر في المعسكر:

محمد صلاح – قائد الفريق ونجم ليفربول

مصطفى محمد – مهاجم قوي وهداف

عمر مرموش – جناح سريع ومهاري

أحمد حجازي – صخرة الدفاع

إمام عاشور – دينامو وسط الميدان

يعمل الجهاز الفني على رفع مستوى الانسجام وتطوير أسلوب لعب هجومي أكثر فعالية.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان اليوم

الدولة التوقيت القاهرة 6:00 مساءً مكة المكرمة 7:00 مساءً أبوظبي 8:00 مساءً

مكان إقامة المباراة

تُقام المواجهة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات، أحد أفضل الملاعب في المنطقة من حيث تصميمه الحديث وسعته الجماهيرية الكبيرة

القنوات الناقلة والمعلقون

القناة المعلق ON Time Sports محمد الكواليني قناة أبوظبي الرياضية عامر عبدالله

تحليل فني – ماذا ينتظر منتخب مصر في اللقاء؟

النقاط التكتيكية المتوقعة:

يسعى منتخب مصر إلى السيطرة على وسط الملعب والاستحواذ أكبر وقت ممكن.

سيعمل حسام حسن على تجربة بعض العناصر الجديدة لمعرفة جاهزيتها.

المنتخب الأوزبكي يعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، مما يجعل التركيز الدفاعي ضروريًا.

المباراة تشكل فرصة للمنتخبين لرفع الجاهزية قبل التصفيات المقبلة.

جدول مختصر لأهم معلومات المباراة

البند التفاصيل البطولة بطولة العين الدولية الودية المباراة مصر vs أوزبكستان اليوم الجمعة – 14 نوفمبر 2025 الملعب استاد هزاع بن زايد القنوات الناقلة ON Time Sports – أبوظبي الرياضية التوقيت 6 م القاهرة – 7 م مكة – 8 م أبوظبي

أهمية المباراة للمنتخبين

لمصر: رفع الانسجام بين اللاعبين وتجربة طرق لعب جديدة قبل أمم إفريقيا.

لأوزبكستان: الاستعداد القوى لاستكمال استعداداته لكأس العالم 2026.

تعتبر المباراة اختبارًا مهمًا لقياس مدى تطور الخطوط الدفاعية والهجومية لدى كل منتخب.