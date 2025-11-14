نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والجزائر الودية اليوم.. القائمة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية قوية أمام نظيره الجزائري اليوم الجمعة، في إطار الاستعدادات المكثفة لبطولة كأس العرب المقبلة.

وتقام المباراة على أرضية ستاد القاهرة الدولي، وتبدأ صافرتها في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يسعى المنتخب المصري إلى اختبار جاهزيته الفنية والبدنية من خلال هذه المواجهة، خاصةً بعد الإعلان عن تولي حلمي طولان قيادة المنتخب الثاني، حيث يعتمد الجهاز الفني على هذه المباراة لتجربة تكتيكات جديدة واكتشاف قدرات اللاعبين قبل البطولة الرسمية.

ينتظر منتخب مصر بقيادة حلمي طولان مواجهة قوية أمام منتخب الجزائر، وذلك ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العرب. وتعد هذه المباراة الودية اختبارًا مهمًا للجهاز الفني لتجربة عناصر جديدة قبل بدء البطولة.

تقام مباراة مصر والجزائر الودية اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ستاد القاهرة الدولي، وسط توقعات بحضور جماهيري مميز. وتُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت إتش دي، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق فوز معنوي قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.

كان حلمي طولان قد أعلن قائمة منتخب مصر الثانية التي تشارك في اللقاء، وضمت في حراسة المرمى: محمد عواد، علي لطفي، محمد بسام، محمود جاد. وفي خط الدفاع: أحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا، كريم فؤاد، أحمد سامي، محمود حمدي الونش، ياسين مرعي، هادي رياض، عمر فايد.

أما خط الوسط فيضم كلًا من: عمرو السولية، محمد النني، أكرم توفيق، أحمد ربيع، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، مصطفى سعد، محمد مسعد، مصطفى شلبي، إسلام عيسى. بينما يتواجد في خط الهجوم: محمد شريف، أحمد ياسر ريان، أحمد عاطف قطة، مروان حمدي.

ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الجزائر كالتالي: في حراسة المرمى محمد عواد. وفي خط الدفاع أحمد هاني، كريم فؤاد، محمود حمدي الونش، ياسين مرعي. وفي وسط الملعب محمد النني، عمرو السولية، أكرم توفيق. وفي الخط الأمامي محمد مجدي أفشة، إسلام عيسى، مروان حمدي.

القنوات الناقلة للمباراة

تم الإعلان عن إذاعة المباراة على قناة أون سبورت إتش دي، لتتيح للمشجعين متابعة كل تفاصيل اللقاء لحظة بلحظة. كما ستغطي القناة أبرز التحليلات والتعليقات الفنية، لتقديم تجربة مشاهدة شاملة لعشاق كرة القدم.