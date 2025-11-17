نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة منتخب مصر ضد الجزائر استعدادا لكأس العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع منتخب مصر الثاني بنظيره الجزائري، في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

كان منتخب مصر الثاني قد فاز على منتخب الجزائر (ب)، يوم الجمعة الماضي، بنتيجة 3-2، ضمن أجندة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.

ويتكرر اللقاء بين المنتخبين على استاد القاهرة في مباراة ودية ثانية، هي الأخيرة قبل البطولة التي تقام في قطر بين 1 و18 ديسمبر المقبل.

وتذاع مباراة مصر والجزائر الودية عبر قناة "أون سبورت 2"، بينما تنطلق في تمام الساعة 4 عصرا.

بث مباشر مباراة مصر والجزائر الودية

ويبدأ الاستوديو التحليلي في تمام الساعة 3.30 مساء، أي قبل نصف ساعة من انطلاق اللقاء.

ويتولى الإعلامي يحيى حمزة تقديم الاستوديو، بوجود أحمد فتحي ومحمد صلاح أبو جريشة كمحللين.

وتجدر الإشارة إلى أن المعلق محمد عفيفي هو من سيتولى التعليق على أحداث المباراة.

تشكيل منتخب مصر الثاني لمواجهه الجزائر وديا استعدادا لكأس العرب

منتخب مصر الثاني، يجرى الجهاز الفني للمنتخب المصري “الثاني”، بقيادة المدير الفني المخضرم حلمي طولان، آخر التجارب الودية استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العرب المُقامة في قطر في الفترة ما بين الأول والثامن عشر من ديسمبر القادم.

استقر طولان على الدفع بعناصر تجمع بين الخبرة والشباب في مواجهة المنتخب الجزائري الودية، حيث جاءت التشكيلة التي سيخوض بها المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى محمد عواد

خط الدفاع، كريم فؤاد، عمر فايد، رجب نبيل، كريم فؤاد

خط الوسط أكرم توفيق، غنام محمد، محمد النني

خط الهجوم، محمد مسعد، حسام حسن، مصطفى سعد ميسي

شهدت قائمة البدلاء وجود عدد من الأوراق الرابحة التي يمكن أن تُحدث الفارق في أي وقت من المباراة، وفي مقدمتهم نجوم كبار وعناصر مميزة، وهم:

لحراسة المرمى: علي لطفي، محمد بسام، ولخط الدفاع: أحمد هاني، محمود “الونش”.

لخط الوسط: يحيى زكريا، محمد مجدي “أفشة”، هادي رياض، محمد عادل، إسلام عيسى، إسلام سمير.

لخط الهجوم: أحمد ياسر ريان، محمد شريف.