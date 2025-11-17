نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر مصر اليوم.. مشاهدة مباراة مصر × كاب فيردي بث مباشر دون "تشفير" | مباراة ودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لخوض محطة جديدة في بطولة العين الودية الدولية عندما يواجه منتخب الرأس الأخضر غدًا، في مباراة تكتسب أهمية خاصة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

ويعمل المنتخب خلال هذه البطولة على خلق مزيد من الانسجام داخل الفريق، خصوصًا بعد التغييرات التي شهدتها التشكيلة في الفترة الأخيرة.

ودخل الفراعنة البطولة عقب ضمان التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 وكذلك نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما سمح للجهاز الفني بالتركيز على تطوير الجوانب التكتيكية دون ضغوط النتائج. ومع ذلك، جاءت الخسارة أمام أوزبكستان لتمنح الفريق دافعًا إضافيًا للظهور بشكل أفضل في اللقاء المقبل.

في المقابل، يسعى منتخب الرأس الأخضر إلى الظهور بصورة أقوى بعد تعثره أمام إيران، مما يجعل المواجهة القادمة فرصة لكلا المنتخبين لتحسين الأداء وتقديم مباراة قوية قبل انتهاء مشاركتهما في البطولة.

Egypt vs Cape Verde.. تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر اليوم في بطولة العين الودية التحضيرية 2025

تستعد الجماهير المصرية لمتابعة مواجهة ودية مهمة تجمع بين منتخب مصر ونظيره منتخب الرأس الأخضر اليوم ضمن منافسات البطولة الدولية المقامة في الإمارات، والتي تعتبر محطة تحضيرية للفراعنة قبل الانطلاق في منافسات كأس العرب 2026. ويأمل الجهاز الفني للفريق في الخروج بانتصار يعزز الثقة ويمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية، وسط توقعات بأداء مميز ومشرف من لاعبي منتخب مصر.

موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر

تقام مباراة مصر ضد الرأس الأخضر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2025 في المواعيد التالية:

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق.

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت المغرب العربي (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا).

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، في مدينة العين المستضيفة للبطولة.

وتستمر عمليات البحث عن موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر وكيفية متابعة اللقاء مجانًا، خاصة مع أهمية المباراة كتحضير للفريق قبل البطولة الرسمية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

يمكن لجميع المشاهدين متابعة مباراة مصر والرأس الأخضر بسهولة عبر القنوات المفتوحة المجانية في الوطن العربي وأوروبا، وهي:

قناة أون تايم سبورت داخل مصر، عبر البث الأرضي والفضائي مجانًا.

قناة أبوظبي الرياضية 1 المفتوحة (FTA) على القمر الصناعي نايل سات، دون أي اشتراك.

تردد قناة أون سبورت نايل سات:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على هوت بيرد 13 شرق:

التردد: 11747 أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD دون أي رسوم

بهذه الطريقة يمكن للجماهير في جميع أنحاء الوطن العربي متابعة مباراة مصر والرأس الأخضر مباشرة ودون أي تقطيع، والاستمتاع بأداء اللاعبين قبل البطولة الرسمية.