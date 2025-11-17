اليوم منافسات فئة الفردي تصل إلى مراحلها الحاسمة فـي كأس العالم للسنوكر

تغطية ـ عبدالله الجرداني :

تصل اليوم» الثلاثاء»، منافسات فئة الفردي لمراحلها الحاسمة ضمن بطولة كأس العالم للسنوكر المقامة في مسقط، وذلك مع إقامة مباريات آخر دور الـ 32 و16 والدور ربع النهائي في مركز «أكتيف عُمان» بنادي عُمان للسيارات والتي تستمر حتى 23 نوفمبر الجاري، حيث تشهد هذه المرحلة تنافسًا قويًا بين أبرز لاعبي العالم .

وشهدت المباريات الكثير من الندية والمنافسة بين لاعبي العالم كما سجلت نتائج اللاعبين تألقا واضحا في بعضها ففي المجموعة (دي) خسر العُماني عبدالله الرئيسي بنتيجة 1–3 أمام القطري علي العبدلي، في مباراة أظهر فيها اللاعب القطري تفوقًا واضحًا. كما فاز الماليزي تور تشوان ليونج على الأفغاني محمد نور زاي بنتيجة 3–1 بعد أداء متوازن.

وفي المجموعة (إي) حقّق الإيراني سيافوش موزاياني فوزًا مثيرًا على الأفغاني محمد رئيس سنزاهي بنتيجة 3–2، في واحدة من أطول مباريات اليوم وأكثرها تقاربًا. وفي مواجهة أخرى، تغلّب الأسترالي حسن كرديعلى العُماني احمد الخصيبي بنتيجة 3–0، في لقاء صعب لم يتمكّن فيه لاعبنا من مجاراة خبرة منافسه.

في المجموعة (إف) واصل لاعب هونج كونج تشاو هون مان عروضه القوية وفاز بنتيجة 3–0 على البحريني خليل بوسيف، بينما خسر العُماني صادق الفارسي أمام البولندي سيباستيان ميلوسكي بنتيجة 1–3 بعد محاولة جادة للعودة في النتيجة.

أما العُماني مسلم المسهلي فواجه المصري هشام شوقي وخسر بنتيجة 0–3، رغم تقديمه بعض اللمحات الجيدة خلال فترات اللقاء في المجموعه (إس).

وفي المجموعة (إتش) واصل البولندي ميخال زوبارتشيك تألقه بفوز صعب 3–2 على الهندي دهفاج هاريا، فيما خسر العُماني هيثم المهري أمام الأسترالي شي كينج بنتيجة 0–3.

شهدت (ك)المجموعة تفوقًا بولنديًا جديدًا عبر اللاعب توماش سكالسكي الذي تغلّب على العراقي فراس كامل شبا بنتيجة 3–1. كما فاز الهندي بريجيش داماني بنتيجة 3–1 على الأميركي حسنين السلطاني.

نجح الإماراتي محمد شهاب في الفوز بنتيجة 3–1 على العراقي علي حسين في المجموعه (ال)، بينما حقّق المصري مينا فخري فوزًا مهمًا بنتيجة 3–2 على الفرنسي جوفاني بازان.

أما النجم الهندي بانكاج أدفاني، فواصل سلسلة انتصاراته المميزة بفوز جديد 3–0 على البحريني هشام الصقر، بينما تفوق لاعب هونج كونج – تشانج يو كيو بنتيجة 3–0 على العُماني حسين اللواتي. وفي لقاء آخر، خسر العُماني طه بشير أمام الفرنسي نيكولاس بنتيجة 1–3.

مواجهات متفرقة

فاز الإماراتي خالد كمالي بنتيجة 3–2 على الصيني دونج زيهاو ضمن المجموعة Q، بينما حقّق الأسترالي أدريان ريدلي فوزًا كبيرًا بنتيجة 3–0 على الإندونيسي ديندي خريستانتو.

وفي المجموعة( R ) واصل الباكستاني محمد أسيف مستواه الرائع بفوز 3–0 على العُماني قاسم البلوشي، كما فاز الهندي أديتيا ميهتا بنتيجة 3–0 على الإندونيسي جبي بوترا.

أما لاعب هونج كونج نانسن وان فانتصر بنتيجة 3–0 على العُماني حسن الحارثي، في حين تغلب الأوكراني ميخايلو لاركوف بنتيجة 3–1 على البنجلادشي عبدالله صديقي.

وفاز الإيراني أمير سركوش بنتيجة 3–1 على العراقي حسين الوهيبي، فيما اختتم التركي إينس بكرجي منافسات اليوم بفوز 3–0 على الأردني سامر الظاهر.