لقاءات مثيرة فـي انطلاق منافسات بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة

انطلقت صباح أمس «الاثنين» منافسات الدور التمهيدي لبطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة (ستار كونتدر) وذلك بالصالتين الرئيسية والفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، فقد استطاع اللاعب السعودي علي الطاهر من قلب خسارته الى فوز مهم على حساب اللاعب الهندي أرجاف جوبتا بنتيجة 3-1 حيث انتهى اللقاء بالنتائج الاتية: (9-11، 12-10، 11-5، 12-10)، كما استطاع اللاعب الايراني حميد شمس من تحقيق انتصار وتسجيل انتصار مهم بعد تأخره على حساب اللاعب النيجري عبدالله عبدالرحمن بنتيجة 3-2 في مباراة أقيمت على الطاولة الرئيسية للمنافسات، حيث انتهت الاشواط كالاتي: (12-10، 13-11، 7-11، 7-11، 8-11).

وفي باقي اللقاءات من فردي الرجال، فقد تمكن اللاعب الكوري الجنوبي وون هيوك من التغلب على نظيره السعودي عبدالعزيز بو شليبي بنتيجة 3-0 في مباراة مثيرة، حيث حاول اللاعب السعودي الخروج بانتصار ثمين الا أن خبرة اللاعب الكوري واستغلاله لبعض النقاط الحاسمة رجحت كفته للفوزه بالمباراة وانتقاله للمرحلة الاخرى، وقد انتهت نتائج الاشواط كالاتي: (12-10، 11-3، 11-9) بينما تمكن اللاعب السلوفاكي يانجح وانج من التغلب على منافسه اللاعب الهندي لامبا شيفجيت بنتيجة 3-0 حيث انتهت الاشواط كالاتي: (4-11، 5-11، 7-11).

وفي المواجهات الأخرى من الفترة الصباحية لذات الفئة من المنافسات وهي فردي الرجال، فقد خسر لاعب منتخبنا الوطني بلال الراشدي مواجهته أمام اللاعب الروماني داريوس مويفيليانو بنتيجة 3-0 حيث انتهت نتائج الاشواط كالات(1-11، 5-11،6-11) بينما حقق اللاعب الهندي موديت داني نتيجة الانتصار على اللاعب السعودي سالم السويلم بنتيجة 3-1 وانتهت نتائج الاشواط كالاتي: (3-11، 11-13،11-7،5-11).

وتستمر منافسات الدور التمهيدي اليوم الثلاثاء على أن تنطلق منافسات الدور الرئيسي اعتباراً من صباح غدٍ الأربعاء، وتشهد البطولة التي تقام بتنظيم من الاتحاد العماني لكرة الطاولة وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة الطاولة ومؤسسة كرة الطاولة العالمية مشاركة قرابة 300 مشارك يمثلون 32 دولة وهي: الصين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل والصين تايبيه وكرواتيا والتشيك والدنمارك ومصر وإنجلترا وفرنسا وألمانيا والهند وإيران وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية ولوكسمبورج ونيجيريا وبولندا والبرتغال ورومانيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وتركيا وويلز واليمن، بالإضافة الى الدولة المستضيفة سلطنة عمان.

مشاركة مهمة

أعرب اللاعب بلال الراشدي، لاعب منتخبنا الوطني لكرة الطاولة، عن سعادته بهذه المشاركة الثانية في البطولات الدولية، مضيفا بأنه وبالرغم من الخسارة التي تلقاها من منافسه الروماني في الدور التمهيدي الا أنه اكتسب مهارات وخبرات اضافية، لافتا الى أن تكرار واستمرارية المشاركة في هذه البطولة تعمل على صقل خبراته الفنية واكتساب لعدة مهارات تساعده وتمكن بظهور أفضل في النسخ القادمة من البطولات، وأشار الراشدي الى أن مشاركته الأولى في البطولات الدولية والتي تعود الى البطولة الدولية التي أقيمت في يناير الماضي قد ساعده وبشكل كبير في التتويج والظهور بشكل مميز في المسابقات المحلية وأيضا أكسبه مهارات اضافية للظهور بشكل مختلف في المنافسات الاقليمية والدولية.

يشار الى أن المنتخب الوطني لكرة الطاولة يشارك بالبطولة بعدد أربعة لاعبين هم: مهند البلوشي وأحمد الريامي وبلال الراشدي ولقمان الفارسي، وباشراف فني من قبل المدرب أوميد شمس شهربابكي ومساعده عدنان فواخرجي، وسيتواجد اللاعب أحمد الريامي في منافسات الدور الرئيسي في فردي الرجال بعد حصوله على البطاقة المؤهلة من مؤسسة كرة الطاولة العالمية نظير مستوياته الفنية المرتفعة، حيث ستنطلق منافسات الدور الرئيسي بعد غد الاربعاء، بينما يخوض اللاعب مهند البلوشي وبلال الراشدي المراحل التمهيدية في فردي الرجال، في حين سيكون البلوشي والريامي هما ممثلا المنتخب في زوجي الرجال الى جانب الثنائي لقمان الفارسي وبلال الراشدي.

خدمات طبية متكاملة

حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على توفير كافة الاحتياجات الطبية والعلاجية لجميع المشاركين بالبطولة، حيث قام الاتحاد العماني لكرة الطاولة بالتنسيق مع دائرة الطب الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب ومؤسسة كرة الطاولة العالمية بتوفير غرف خاصة لتقديم العلاج الطبيعي وتوفير عيادة متكاملة لاستقبال بعض الاصابات ونقلها الى المراكز الصحية أو المستشفيات في حالة تفاقم الاصابات الرياضية – لا قدر الله- الى جانب تواجد سيارة الاسعاف للحالات الطارئة، وكذلك تواجد الأطقم الطبية والعلاجية على مدار الساعة لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة.