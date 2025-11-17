الفريق الوطني للقفز الحر يشارك فـي بطولة العالم العسكرية بقطر

الدوحة ـ العُمانية: يشارك الفريق الوطني للقفز الحر بمظلات سُلطان عُمان بالجيش السُّلطاني العُماني في منافسات بطولة العالم العسكرية للقفز الحر (السيزم قطر ٢٠٢٥) في نسختها السابعة والأربعين، التي بدأت منافستها بدولة قطر تحت شعار (السيزم - الصداقة من خلال الرياضة) تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع.
وتنطلق البطولة التي تُقام خلال الفترة من (١٥-٢٣) نوفمبر الجاري بمشاركة (٣٢٠) قافزًا من الجنسين، يمثلون (٣٠) دولة حول العالم، يتنافسون في مسابقات التشكيل الرباعي، والأسلوب، والوصول إلى الهدف.
