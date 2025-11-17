نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بضربات الجزاء.. منتخب مصر يفوز على الرأس الأخضر بثنائية وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر أمام نظيره الرأس الأخضر بضربات الجزاء بنتيجة 2/0 في اللقاء الذي جمع بينهم الآن بستاد هزاع بن زايد وديا.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر أمام نظيره الرأس الأخضر برتم سريع وسجل جاري رودريجيس الهدف الأول في الدقيقة 7 من ضربة جزاء وانتهى الشوط الأول بينهم 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر أمام نظيره الرأس الأخضر برتم هادئ نسبيا وسجل عمر مرموش الهدف الأول في الدقيقة 57 صنع حمدي وأحرز أسامة فيصل الهدف الثاني وتم الغاؤه لحدوث عرقلة في الدقيقة 66 وانتقلت المباراة لركلات الجزاء وانتهت بفوز المنتخب المصري بهدفين دون مقابل.