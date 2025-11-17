نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفت نصار: لو الأهلى خسر الدوري وإفريقيا هيبيع زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أنه لم يحزن على أي لاعب راح الأهلى من الزمالك، والأهلى لو طلع من إفريقيا وخسر الدورى زيزو مش هيقعد في النادى.

وقال عفت نصار الذى حل ضيفا على الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "مفيش لاعب راح الاهلى من الزمالك وزعلت عليه، الزمالك أكبر من أي حد، وإمام عاشور لاعب كويس جدا".

وتابع عفت نصار: "أحمد سيد زيزو بياخد 140 مليون ومن أول الموسم لم يفز الأهلى سوى 4 مباريات فقط واللاعيبة اتشتمت، وزيزو لم يقدم أي حاجة لأنه لعب 11 مباراة الأهلى كسب 4 بس".

وأوضح: "زيزو لو كان استمر في الزمالك كان يكون أسطورة لأن هذا تراكم عملت السنادى 5 السنة اللى بعدها 10 وهكذا، لكن زيزو راح نادى عنده رصيد إذا أنت مقدمتلوش هذا الرصيد ده مش هتكون كويس".

وتابع: "لو الأهلى السنة دى طلع من بطولة دورى ابطال إفريقيا وخسر الدورى، تفتكر زيزو هيفضل في الأهلى، إحنا بتوع نتائج، وأشرف بن شرقى لم يقدم المستوى المطلوب منه في الاهلى وأحمد عبد القادر أفضل منه ومن تريزيجيه في الشمال".

