نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تضرب ثنائي الجزائر قبل ودية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأحد، إن فلاديمير بتكوفيتش مدرب المنتخب الوطني سمح للثنائي هشام بوداوي ومحمد أمين عمورة بمغادرة معسكر الفريق في السعودية بسبب الإصابة.

وقال الاتحاد في موقعه الرسمي: «حرصًا على الحفاظ على سلامة اللاعبين، وضمان جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة، قرر الطاقم الفني للمنتخب الوطني تسريح الثنائي هشام بوداوي ومحمد أمين عمورة من التربص التحضيري الجاري بمدينة جدة».

وأضاف: «التحق بوداوي بالتربص وهو يعاني من آلام استدعت خضوعه لبرنامج عمل خاص خلال الأيام الأولى، غير أن التقييم الطبي الأخير أكد عدم إمكانية مشاركته في المباراة الودية المقررة، يوم الثلاثاء، أمام المنتخب السعودي».

وتابع: «كما بينت الفحوصات تعرُّض محمد أمين عمورة لإصابة خفيفة تمنعه بدوره من خوض هذه المواجهة؛ ما دفع المدرب الوطني فلاديمير بتكوفيتش إلى الترخيص له بالعودة إلى ناديه، شأنه شأن بوداوي، تفاديًا لأي تفاقم محتمل لإصابتهما».

وفازت الجزائر بسهولة وديا 3 - 1 على زيمبابوي، يوم الخميس الماضي، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية خلال معسكرها في السعودية بعدما سجلت 3 أهداف في الشوط الأول في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وغاب الحارس لوكا زيدان ابن أسطورة فرنسا زين الدين زيدان عن المعسكر بسبب الإصابة، كما يغيب محمد أمين توغاي مدافع نادي الترجي التونسي بسبب إصابة لم يكشف عنها، وكذلك رامي بن سبعيني (مشكلة في الظهر)، وفارس شيبي (إصابة عضلية).