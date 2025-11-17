نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار وزاري بندب عمرو الحداد للطب الرياضي تقديرًا لنجاحاته بالتنمية الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بندب الدكتور عمرو الحداد للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للطب الرياضي، وذلك تقديرًا لما حققه خلال فترة رئاسته للإدارة المركزية للتنمية الرياضية من نجاحات ونقلات نوعية بارزة.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للاستفادة المثلى من الكفاءات والخبرات داخل قطاعاتها المختلفة، حيث استطاع الحداد قيادة ملف التنمية الرياضية بخطط تنفيذية فعّالة، أسهمت في توسيع قاعدة الممارسة، وتطوير البرامج، ورفع كفاءة منظومة العمل، مما انعكس بوضوح على مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للشباب والرياضيين.

وتتطلع الوزارة إلى توظيف خبراته المتميزة في الإدارة المركزية للطب الرياضي، بما يعزز تطوير خدمات الرعاية والتأهيل الطبي للرياضيين، ويدعم البناء المؤسسي للقطاع الطبي بالوزارة، ويواكب خطط الارتقاء بالمنظومة الرياضية على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن هذا القرار يأتي ضمن حركة تطوير مستمرة تستهدف الدفع بالقيادات الناجحة إلى مواقع أكثر تأثيرًا، بما يضمن استمرار مسيرة البناء والتحديث داخل مختلف الإدارات المركزية بالوزارة.