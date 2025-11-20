نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025.. مواجهات قوية في مختلف الدوريات العربية والعالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباريات اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025.. مواجهات قوية في مختلف الدوريات العربية والعالمية

مباريات اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025.. مواجهات قوية في مختلف الدوريات العربية والعالمية.. تشهد الساحة الكروية اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 زخمًا كبيرًا من المباريات المهمة في عدد من البطولات العربية، حيث تتجه أنظار عشّاق كرة القدم إلى مواجهات مثيرة في الدوري الإماراتي والدوري الجزائري، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من اللقاءات المرتقبة في دوري المحترفين المصري. وتأتي هذه المباريات في توقيت يشهد تنافسًا ملتهبًا بين الأندية الساعية لتعزيز مراكزها والتقدم في جداول الترتيب.

الدوري الإماراتي: اختبار قوي لشباب الأهلي أمام خورفكان

مباريات اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025.. مواجهات قوية في مختلف الدوريات العربية والعالمية

يفتتح الدوري الإماراتي برنامج مباريات اليوم بمواجهة بارزة تجمع خورفكان مع شباب الأهلي عند الساعة 5:30 مساءً. ويسعى خورفكان إلى الاستفادة من عامل الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في مشواره هذا الموسم، بينما يدخل شباب الأهلي اللقاء بحثًا عن تعزيز رصيده من النقاط ومواصلة مطاردة المراكز الأولى.

المباراة تُعد واحدة من أبرز مواجهات اليوم في المنطقة الخليجية، نظرًا لقوة الفريقين ورغبة كل منهما في إثبات قدرته على المنافسة بقوة ضمن مجريات الدوري الإماراتي.



الدوري الجزائري: صدامات نارية أبرزها وفاق سطيف ومولودية وهران

تتواصل الإثارة في الجزائر من خلال مواجهتين قويتين ضمن منافسات الدوري الجزائري للمحترفين.

البداية ستكون عند الساعة 3:00 مساءً عندما يستضيف نادي بارادو فريق مولودية البيض في لقاء صعب يتطلع فيه كلا الفريقين لحصد النقاط الثلاث لتحسين وضعهما في سلم الترتيب.

أما القمة الأكبر فتنطلق عند 8:00 مساءً بين مولودية وهران ووفاق سطيف، وهي مباراة تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة نظرًا للتاريخ الكبير للفريقين وطموحاتهما الكبيرة في المنافسة على المراكز المتقدمة. ومن المتوقع أن تشهد المباراة أجواءً حماسية ومستوى فنيًا مرتفعًا نظرًا لامتلاك الفريقين عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق.



دوري المحترفين المصري: جولة مكتظة بالمواجهات المتزامنة

تقام اليوم أيضًا مجموعة كبيرة من المباريات في دوري المحترفين المصري، حيث تبدأ جميعها في تمام الساعة 2:30 مساءً، وتشمل:

أسوان × السكة الحديد

ديروط × أبو قير للأسمدة

الداخلية × القناة

غزل كفر الدوار × بلدية المحلة

لا فيينا × بترول أسيوط

مالية كفر الزيات × إف سي مصر

بروكسي × الإنتاج الحربي



وتحمل هذه الجولة أهمية خاصة للفرق المتصارعة على تحسين مراكزها، سواء كانت في منطقة الأمان أو في مراكز المنافسة، فيما يسعى آخرون للهروب من ضغوط القاع وتعويض فقدان النقاط في الجولات السابقة. وتشهد مواجهات اليوم تنوعًا فنيًا كبيرًا، نظرًا لاختلاف طموحات الأندية وتفاوت مستوياتها خلال الموسم الحالي.