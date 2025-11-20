نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البث المباشر لانطلاقة الجولة الثامنة من دوري أدنوك.. مواجهة مبكرة تجمع خورفكان وشباب الأهلي في المقال التالي

البث المباشر لانطلاقة الجولة الثامنة من دوري أدنوك.. مواجهة مبكرة تجمع خورفكان وشباب الأهلي.. تنطلق اليوم فعاليات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في وقت يعيش فيه الشارع الرياضي الإماراتي أجواء من الإحباط بعد خروج المنتخب الوطني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، عقب تفويت فرص ثمينة أمام كلٍّ من قطر والعراق. ورغم ذلك، تعود الأندية المحلية إلى الواجهة، حيث تُفتتح الجولة بمواجهة بارزة تجمع خورفكان بشباب الأهلي عند الساعة 19:30 على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مباراة تُقام مبكرًا لإتاحة الوقت أمام «فرسان دبي» للتحضير لسفرهم إلى قطر لخوض لقاء مهم أمام الغرافة ضمن دوري أبطال آسيا النخبة يوم الاثنين المقبل.



خورفكان.. نزعة هجومية بلا توقف

يتميّز خورفكان على أرضه بطابع هجومي واضح، إذ لم تشهد آخر 40 مباراة للفريق أي تعادل سلبي، في سجل يؤكد الحيوية الهجومية العالية التي تميز مباريات الفريق. وقد شهدت هذه المواجهات تسجيل 138 هدفًا، بمتوسط مرتفع يصل إلى 3.5 أهداف في المباراة الواحدة، حيث سجل خورفكان 65 هدفًا واستقبل 73، ما يعكس حالة من الاندفاع الهجومي يقابلها هشاشة دفاعية واضحة.

ورغم هذه النزعة الهجومية، فإن كفة المواجهات التاريخية تميل بوضوح لصالح شباب الأهلي، الذي لم يتذوق طعم الخسارة أمام خورفكان في 12 مباراة جمعت الفريقين، محققًا 10 انتصارات وتعادلين. كما يُعد خورفكان واحدًا من ستة فرق في الدوري لم تتمكن من الفوز على شباب الأهلي في تاريخ المسابقة.



شباب الأهلي.. أرقام قوية خارج الديار رغم تراجع الفاعلية الهجومية

يقدّم شباب الأهلي هذا الموسم واحدة من أعلى الإحصائيات على مستوى التسديد (104 تسديدات)، ورغم ذلك لم ينجح الفريق سوى في تسجيل ستة أهداف فقط، في تراجع كبير مقارنة بالموسم الماضي الذي سجل خلال جولاته السبع الأولى 20 هدفًا. ومع ذلك، يحتفظ «فرسان دبي» بسجل قوي خارج ملعبهم، إذ خسروا مرة واحدة فقط في آخر 17 مباراة خارجية، محققين 10 انتصارات وستة تعادلات، وكانت الخسارة الوحيدة أمام الوصل في مايو الماضي.

كما حافظ شباب الأهلي على نظافة شباكه خارج أرضه في آخر ثلاث مباريات، ويطمح لتحقيق رقم تاريخي جديد بالحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة الرابعة تواليًا خارج الديار، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عام 2017. وعلى صعيد المواجهات المباشرة، سجل الفريق 31 هدفًا في مرمى خورفكان مقابل 12 هدفًا فقط تلقاها، ويتصدر مؤنس دبور ويوسف جابر قائمة هدافي اللقاءات التاريخية بين الفريقين برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.

بهذه المعطيات، تبدو مباراة اليوم مواجهة مفتوحة على احتمالات متعددة، تجمع بين فريق هجومي على أرضه وآخر يمتلك خبرة كبيرة خارج الديار، ما يجعل انطلاقة الجولة الثامنة مثيرة ومترقبة من جماهير الكرة الإماراتية.