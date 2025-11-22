نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي الرسمي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره بيرنلي، اليوم السبت 22 نوفمبر، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت، في تمام الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب تيرف مور.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: جيمس، تريفوه تشالوباه، توسين، كوكوريا.

وسط الملعب: إنزو فيرنانديز، أندري سانتوس، بيدرو نيتو.

خط الهجوم: جواو بيدرو، جيتنز، ليام ديلاب

