القصة الكاملة لمواجهات الأهلي وشبيبة القبائل قبل لقاء دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وتأتي المباراة وسط اهتمام جماهيري كبير، في ظل التاريخ الطويل من المواجهات بين الفريقين.

تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل



واجه الأهلي فريق شبيبة القبائل في 4 مباريات سابقة ببطولات الأندية الإفريقية، جميعها في دوري أبطال إفريقيا. وحقق الأهلي الفوز في مباراة واحدة، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، وفاز شبيبة القبائل في مباراة واحدة. سجل لاعبو الأهلي 5 أهداف، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف.

أول مواجهة كانت في دور المجموعات عام 2006، حيث فاز الأهلي بالقاهرة بثنائية نظيفة أحرزها أحمد صديق وأسامة حسني. وفي لقاء العودة بالجزائر، تعادل الفريقان 2-2، وسجل هدفي الأهلي محمد أبو تريكة.

وفي دور المجموعات لعام 2010، خسر الأهلي أمام شبيبة القبائل في الجزائر بهدف نظيف، قبل أن يفوز في القاهرة بهدف لمحمد ناجي جدو في المواجهة الرابعة.

مباراة كادت أن تُلعب في 1981

كان من المقرر أن يلتقي الأهلي وشبيبة القبائل في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1981، لكن استشهاد الرئيس محمد أنور السادات أدى لاعتذار الأهلي عن استكمال البطولة، ليكمل شبيبة القبائل المشوار ويحقق اللقب.

تاريخ الأهلي أمام الأندية الجزائرية



لعب الأهلي 28 مباراة أمام 6 أندية جزائرية هي: مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، وفاق سطيف، شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة، شبيبة الساورة.

حقق الأهلي الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، بينما فازت الأندية الجزائرية في 7 مباريات. سجل لاعبو الأهلي 38 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

ويتم بث مباراة الأهلي وشبيبة القبائل حصريًا عبر قنوات بي إن سبورتس، المالكة لحقوق بث بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع تخصيص استوديو تحليلي لمتابعة تفاصيل اللقاء لحظة بلحظة.

طموحات الأهلي وشبيبة القبائل في ضربة البداية

ويدخل الأهلي لقاء اليوم تحت قيادة مدربه الدنماركي «ييس تورب» بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الأخير بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ستاد «هزاع بن زايد» بالإمارات.

ويبحث المارد الأحمر عن بداية قوية في دور المجموعات، لتوجيه رسالة واضحة لجميع المنافسين بأن الفريق عازم على استعادة اللقب بعد خروجه من نصف نهائي النسخة الماضية أمام صن داونز.

على الجانب الآخر، يسعى شبيبة القبائل لإحراج صاحب الأرض وخطف نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

مباراة مرتقبة وأجواء مشتعلة

ويُنتظر أن تشهد المباراة أجواء كروية مميزة داخل مدرجات ستاد القاهرة، في ظل الحضور الجماهيري الضخم والدعم المستمر لفريق الأهلي، الذي يعتمد على عناصره الأساسية وخبرته الكبيرة في التعامل مع مباريات الافتتاح.