نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتحرك إلى الرباط استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتحرك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة «السادسة مساءً بتوقيت المغرب»، إلى ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، استعدادًا لخوض مواجهة الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقرر لها التاسعة بتوقيت القاهرة «الثامنة بتوقيت المغرب».

ويصل الفريق إلى ملعب المباراة قبل ساعة ونصف من انطلاق اللقاء، وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الفني الذي عُقد أمس، والذي حدّد كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

كان الفريق قد اختتم تدريباته أمس على ملعب مولاي الحسن، وهو نفس الملعب الذي يستضيف المواجهة، حيث ركّز الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب على الجوانب التكتيكية المرتبطة بخطة المباراة.

وأكد توروب خلال الموتمر الصحفي الذي عقد مساء امس أن الفريق جاء إلى المغرب من أجل «تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز الثاني في مرحلة المجموعات»، مضيفًا: «حققنا بداية جيدة في الجولة الأولى، ونسعى للبناء عليها. نحترم الجيش الملكي، لكن تركيزنا الأول هو أن يظهر الأهلي بأفضل مستوى ممكن».

كما شدد المدير الفني على جاهزية جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة، مؤكدا على أن هدفه واحد وهو تحقيق الفوز.