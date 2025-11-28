نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن لمواجهة الجيش الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن، لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض المدير الفني خلال المحاضرة خطة اللعب التي استقر عليها، إلى جانب التوجيهات التكتيكية الخاصة بأدوار اللاعبين في الشقين الدفاعي والهجومي. كما يتناول المدير الفني نقاط القوة والضعف الموجودة في فريق الجيش الملكي.

وتنطلق مباراة الأهلي والجيش الملكي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة «الثامنة مساءً بتوقيت المغرب»، على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في مواجهة يسعى خلالها الأهلي لمواصلة انطلاقته القوية وتحقيق فوزه الثاني في المجموعة.