نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة يوفنتوس تتفاقم.. وريال مدريد يترقّب وضع يلدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش يوفنتوس واحدة من أكثر فتراتها تعقيدًا، سواء على المستوى الرياضي أو المالي. فالفريق الذي هيمن على الدوري الإيطالي لسنوات طويلة فقد بريقه منذ مواسم عدة، ومع الظروف الحالية يبدو النادي مستعدًا حتى للنظر في بيع أبرز مواهبه: كينان يلدز، وسط متابعة دقيقة من ريال مدريد.

اهتمام مدريد يتزايد بموهبة يلدز

في النادي الملكي تُقيَّم قدرات يلدز بشكل إيجابي للغاية، بعدما أثبت نفسه خلال آخر موسمين رغم التراجع العام في أداء “السيدة العجوز”. ومع تصاعد الأزمة داخل تورينو، يفكر ريال مدريد في استغلال الفرصة ومتابعة إمكانية ضمه.

وتشير التقديرات إلى أن الصفقة قد تتجاوز 100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي تُقال إن يوفنتوس قد تقبل به للتخلي عن اللاعب، مستفيدة من المبلغ كجزء من خطة إنقاذ مالي.

بحث عن السيولة… وزيادة رأس المال

يوفنتوس صادقت مؤخرًا على زيادة في رأس المال بقيمة 98 مليون يورو، بهدف توفير سيولة جديدة يمكن توجيهها نحو تدعيم الفريق بصفقات قوية، في محاولة لاستعادة القدرة التنافسية محليًا وأوروبيًا.

إجراءات مالية قاسية

يمر النادي الإيطالي حاليًا بمرحلة حساسة تمنعه من منافسة الأندية الكبرى في سوق الانتقالات. ولهذا بدأ اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز قدرته المالية، من بينها طرح 37،912،181 سهمًا للبيع، بما يعادل 9.1% من إجمالي رأس المال، في محاولة للحصول على دفعة اقتصادية تعيد الفريق إلى الطريق الصحيح.

وفي ظل هذه الظروف، قد يكون بيع يلدز مقابل 100 مليون يورو خيارًا مطروحًا بقوة، إذ يمكن إعادة استثمار هذا المبلغ في صفقتين كبيرتين تعيدان الحيوية للفريق، وهو ما يراقبه ريال مدريد بحذر.

من هيمنة مطلقة… إلى تراجع مقلق

لم يمر وقت طويل منذ أن سيطرت يوفنتوس بشكل مطلق على الدوري الإيطالي بين 2012 و2020، حين حققت سلسلة تاريخية من الألقاب دون منافس حقيقي. لكن منذ ذلك الحين اختفى الفريق من مشهد البطولات، ولا يبدو أن الموسم الجاري سيشهد عودته.

ففي الدوري الإيطالي يحتل الفريق المركز السادس، ورغم قربه من الصدارة بنقطة قليلة، إلا أن الأداء لا يوحي بقدرة على المنافسة. أما في دوري أبطال أوروبا فالوضع أكثر قتامة، حيث يحتل المركز 26 دون أي فوز حتى الآن، ما يهدد حتى فرصه في الوصول إلى الملحق.

