نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × شبيبة القبائل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل: القنوات الناقلة والبث المباشر والتشكيل المتوقع في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025–2026. ويسعى المارد الأحمر لافتتاح مشواره في البطولة بفوز يمنحه انطلاقة قوية نحو استعادة اللقب القاري.

تنطلق مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويُنتظر أن تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة نظرًا لقيمة الفريقين وتاريخ مواجهاتهما في البطولة الإفريقية.

البث المباشر والاستديو التحليلي



يبدأ الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في تمام الخامسة مساءً عبر قناة الأهلي، بمشاركة مجموعة من نجوم النادي السابقين لتحليل الجوانب الفنية قبل انطلاق اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل



يتم نقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط، وتُذاع المباراة على قناة bein sports 2 hd.

كما يمكن مشاهدة الأهلي بث مباشر مجانًا عبر قناة أون سبورت الأرضية داخل مصر.

معلق مباراة الأهلي وشبيبة القبائل



أُسندت مهمة التعليق على مباراة الأهلي وشبيبة القبائل إلى المعلق الرياضي خليل البلوشي عبر bein sports 2 hd.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل



تقام المباراة اليوم السبت في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يصطدم بشبيبة القبائل في بداية المشوار



يأمل الأهلي بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب في تحقيق انطلاقة مثالية وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة، خاصة بعد خروجه من النسخة الماضية في نصف النهائي أمام صن داونز.

ويتسلح الأهلي بعاملي الأرض والجمهور، إلى جانب جاهزية أبرز نجومه مثل زيزو ومروان عطية، وعودة الثنائي إمام عاشور وتريزيجيه من الإصابة.

على الجانب الآخر، يدخل شبيبة القبائل المباراة بطموح كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، في ظل كونه أحد أكبر الأندية الجزائرية وأكثرها خبرة في البطولات الإفريقية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شبيبة القبائل



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو – طاهر محمد طاهر