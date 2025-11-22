اتحاد السلة يؤكد جاهزيته لاستضافة بطولتي ثلاثيات كرة السلة الخليجية والعربية

أكد الاتحاد العماني لكرة السلة عن جاهزيته لاستضافة سلطنة عُمان لبطولتي ثلاثيات كرة السلة العربية للشباب والشابات والتي تقام خلال الفترة من 25–26 نوفمبر الجاري، والخليج للرجال والسيدات التي تقام خلال الفترة من 28–29 من نوفمبر الجاري ، حيث تؤكد استضافة الاتحاد لهاتين البطولتين لعامين متتاليين الثقة التي تحظى بها سلطنة عمان من الاتحادات الخليجية والعربية والقارية وامكانياتها الفنية واللوجستية والتنظيمية في استضافة الأحداث الرياضية المختلفة.

تشارك في البطولة العربية للشباب والشابات أربع دول هي: سلطنة عُمان، الكويت، قطر، ولبنان، بمجموع تسعة منتخبات؛ خمسة منتخبات للمرأة وخمسة للذكور، حيث تخوض سلطنة عمان المنافسات بمنتخبين في كل فئة. وتُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، ما يمنح المنتخبات فرصة متساوية لخوض مباريات متكاملة قبل تحديد المراكز النهائية.

فيما يشارك في البطولة الخليجية خمس دول هي: سلطنة عُمان، قطر، البحرين، الكويت، والسعودية، بمجموع 12 منتخبات منها 6 منتخبات لكل للرجال و6 منتخبات للمرأة، وتُقسّم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لخوض منافسات نصف النهائي، بينما يلعب صاحبا المركز الثالث في المجموعتين على تحديد المركزين الخامس والسادس.