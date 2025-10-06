نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- صحيفة إسرائيلية: حماس تصر على الإفراج عن مروان البرغوثي ضمن صفقة تبادل الأسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن حركة حماس تصر على إدراج القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي ضمن أي صفقة تبادل أسرى مرتقبة مع إسرائيل، وذلك خلال المباحثات المنتظر عقدها في القاهرة خلال الساعات المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني قوله إن وفدًا من الحركة سيبحث مع وسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة تفاصيل صفقة تشمل تحرير الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، يتقدمهم البرغوثي، المعتقل منذ أكثر من 23 عامًا.

وأكد المصدر أن الإفراج عن البرغوثي يمثل بندًا أساسيًا في المفاوضات، إلى جانب المطالبة بإطلاق سراح عدد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، من بينهم أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعبد الله البرغوثي، القائد السابق لكتائب القسام في الضفة الغربية.

وتستضيف مصر اليوم الاثنين وفدين من إسرائيل وحماس، لبحث تفاصيل صفقة التبادل وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بوقف الحرب في قطاع غزة، وسط ترقب دولي لإمكانية تحقيق اختراق في ملف الأسرى وإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.