نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز.. في أجواء كروية مشتعلة، يستعد ليفربول لاستضافة نوتنجهام فورست اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وتأتي هذه المباراة في توقيت حساس للغاية بالنسبة للريدز، سواء على مستوى النتائج في الدوري أو على مستوى الجدل الدائر حول مستقبل نجم الفريق وقائد منتخب مصر محمد صلاح، الذي تحيط به أنباء قوية عن إمكانية رحيله نهاية الموسم.

ويخوض ليفربول اللقاء بهدف العودة إلى سكة الانتصارات وتحسين وضعه في جدول الترتيب، في وقت يسعى فيه نوتنجهام فورست لتحسين نتائجه والابتعاد عن قاع الدوري. ورغم الفارق الكبير بين الناديين من حيث الطموحات، فإن مواجهات البريميرليج دائمًا ما تحمل المفاجآت، مما يجعل مباراة الغد تحت أنظار جماهير الكرة العالمية.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكن متابعة المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS الناقل الرسمي للبريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن أرسنال المتصدر، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والمحترف في صفوفه النجم المصري عمر مرموش.

أما نوتنجهام فورست، فيعيش فترة صعبة حيث يتواجد في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط فقط، ما يجعل نقاط المباراة بالنسبة له مصيرية في رحلة الهروب من الهبوط.

مستقبل محمد صلاح بين البقاء والرحيل

تصدّر اسم محمد صلاح عناوين الصحف الإنجليزية خلال الساعات الماضية، بعدما أشارت تقارير، أبرزها من صحيفة ميرور، إلى أن سوق الانتقالات الصيفية المقبلة قد يشهد رحيل نجم ليفربول رغم أن عقده يمتد حتى صيف 2027.

وترى الصحيفة أن النادي سيكون منفتحًا على فكرة بيع صلاح إذا استمر تراجع مستواه، خاصة إذا وصل عرض ضخم يحقق مكاسب مالية للفريق، وهو رأي أيّده الحارس الأسطوري ديفيد جيمس الذي أكد إمكانية الموافقة على بيعه في حالة وجود مقابل مغرٍ.

من جانبها، ذكرت صحيفة ليفربول إيكو أن ليفربول قد يتلقى عرضًا قويًا من الدوري السعودي للمحترفين يصعب رفضه، مشيرة إلى أن رحيل صلاح في الصيف المقبل قد يكون خيارًا مناسبًا للطرفين، خصوصًا مع بلوغه سن 33 عامًا.

ورغم هذه التكهنات، ما زال رحيل صلاح غير محسوم، إذ يؤكد محللون أن بحث ليفربول عن بديل للجناح المصري لا يعني بالضرورة أن خروجه أصبح مؤكدًا.