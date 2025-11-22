نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وشبيبة القبائل اليوم في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة الأهلي وشبيبة القبائل اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وشبيبة القبائل اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية مساء اليوم نحو ستاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن واحدة من أكثر المواجهات إثارة في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حين يلتقي النادي الأهلي مع ضيفه شبيبة القبائل الجزائري. وتمثل هذه المباراة نقطة انطلاق جديدة لبطل القارة، الباحث عن بداية قوية تمنحه الثقة وتضعه على الطريق الصحيح نحو المنافسة على اللقب القاري.

ويحظى اللقاء باهتمام واسع من جماهير المارد الأحمر، التي تستعد للحضور بأعداد كبيرة بعد موافقة الجهات الأمنية على إتاحة الحضور الجماهيري الكامل، ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية ضخمة في أولى مبارياتهم بالبطولة. وفي المقابل، يدخل شبيبة القبائل المواجهة بطموح كبير لتحقيق نتيجة إيجابية تعيده إلى الواجهة الإفريقية بعد غياب موسمين، معتمدًا على انتصاراته الأخيرة في الأدوار التمهيدية وثقته المتجددة.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل بث المباراة لحظة بلحظة، وموعد اللقاء، والتشكيل المتوقع.

مباشر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

تنطلق المباراة في الساعة السادسة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير ينتظر دعم القلعة الحمراء في أول ظهور إفريقي لهم هذا الموسم.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة عبر:

قنوات بي إن سبورتس الحاصلة على حق البث الحصري للبطولة.

قناة أون تايم سبورتس الأرضية نظرًا لإقامة المباراة داخل مصر.

استعدادات الأهلي للمواجهة

يدخل الأهلي اللقاء بقيادة مدربه ييس توروب بطموح كبير لتحقيق بداية مثالية في مرحلة المجموعات.

خلال المحاضرة الفنية الأخيرة، شدد توروب على ضرورة تسجيل هدف مبكر يمنح اللاعبين الثقة وفرض السيطرة على وسط الملعب منذ البداية والحذر من سرعات لاعبي الفريق الجزائري ومتابعة أسلوب لعب شبيبة القبائل ووضع خطة للتعامل مع هجماته المنظمة.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمد علي بن رمضان

الهجوم: طاهر محمد طاهر – أحمد سيد زيزو – محمد شريف

شبيبة القبائل.. عودة قوية وطموح كبير

بعد غياب موسمين عن دوري الأبطال، يعود شبيبة القبائل بثقة كبيرة عقب تأهله من الأدوار التمهيدية بنتائج قوية، أبرزها:

الفوز 3-0 على الاتحاد المنستيري ذهابًا

الفوز 2-1 إيابًا

ويعتمد المدرب الألماني جوزيف زينباور على أسلوب تكتيكي يعتمد على غلق المساحات أمام الأهلي وتكثيف لاعبي الوسط والاعتماد على خبرة السنغالي بابا كرسار والإيفواري بادا ودعم هجومي من بوجمعة وبودبوز وحميدي في التحولات والاستفادة من خبرته في المباريات خارج الديار، ومنها نتائج مميزة أمام فرق مثل نجم بن عكنون وبيبياني جولد ستارز وبارادو