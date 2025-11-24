نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوتيوب الآن دون توقف.. مشاهدة مباراة الاتحاد والدحيل بث مباشر | الجولة الخامسة دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد ملعب عبد الله بن خليفة مساء اليوم مواجهة قوية تجمع بين الدحيل القطري والاتحاد السعودي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026. ويدخل الاتحاد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق فوزين مهمين أمام الشرطة والشارقة الإماراتي، ليصل رصيده إلى 6 نقاط، بينما يحتل الدحيل المركز الرابع برصيد 4 نقاط ويبحث عن انتصار يعيد آماله في المنافسة.

تردد قناة الكأس 5 الناقلة لمباراة الدحيل والاتحاد



أعلنت شبكة قنوات الكأس عن نقل مباراة الدحيل والاتحاد عبر قناة الكأس 5 على الترددات التالية:

على نايل سات:

التردد: 11919

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

على سهيل سات:

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كما سيتم بث اللقاء عبر شبكة بي إن سبورت القطرية على قناة beIN Sports 2 HD.

معلق مباراة الاتحاد والدحيل



أسندت قناة beIN Sports 2 HD مهمة التعليق إلى المعلق حفيظ دراجي، بينما يتولى خليل البلوشي التعليق عبر قنوات الكأس.

موعد مباراة الاتحاد والدحيل اليوم



تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 على ملعب عبد الله بن خليفة في تمام الساعة:

6:00 مساءً بتوقيت مصر

7:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر

تاريخ مواجهات الاتحاد والدحيل

والتقيا ناديي الاتحاد والدحيل في مباراتين فقط قبل مواجهة الليلة، واستطاع الزعيم الفوز في مباراة مقبل فوز آخر للدحيل القطري، مما يعبر عن مدى وقوة المباريات بين الفريقين.

ويطمح نادي الاتحاد لحصد الثلاث نقاط في مواجهة الليلة أمام نظيره نادي الدحيل القطري، وذلك من أجل تعزيز ترتيبه في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويحتل نادي الاتحاد المركز السادس من دور المجموعات برصيد 6 نقاط بواقع فوزين وهزيمتين، بينما يحتل نادي الدحيل المركز السابع برصيد 4 نقاط بواقع فوز وحيد وتعادل وهزيمتين.