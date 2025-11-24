نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطول طابور نسائي أمام لجان الشرابية في انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة كثيفة وسط تأمين كامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منطقة الشرابية فى القاهرة واحدة من أبرز مشاهد اليوم الانتخابي، حيث اصطف أطول طابور نسائي أمام اللجان الانتخابية منذ فتح أبواب التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في صورة تعكس حجم المشاركة المرتفعة وحرص السيدات على الإدلاء بأصواتهن مبكرًا.

انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة

بدأ المصريون بالداخل التصويت فى المرحلة الثانية صباح اليوم، وتشمل 13 محافظة بواقع 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة فرعية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، إلى جانب القائمة المغلقة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

ويُجرى التصويت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، فيما تستقبل اللجان الناخبين من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

قائمة محافظات المرحلة الثانية وعدد المرشحين

وتضم المرحلة الثانية المحافظات التالية:

1- القاهرة: 19 دائرة انتخابية – 205 مرشحين

2- القليوبية: 6 دوائر – 71 مرشحًا

3- الدقهلية: 10 دوائر – 288 مرشحًا

4- الغربية: 7 دوائر – 140 مرشحًا

5- المنوفية: 6 دوائر – 125 مرشحًا

6- كفر الشيخ: 4 دوائر – 88 مرشحًا

7- الشرقية: 9 دوائر – 253 مرشحًا

8- دمياط: دائرتان – 39 مرشحًا

9- بورسعيد: دائرتان – 20 مرشحًا

10- الإسماعيلية: 3 دوائر – 36 مرشحًا

11- السويس: دائرة واحدة – 18 مرشحًا

12- جنوب سيناء: دائرتان – 15 مرشحًا

13- شمال سيناء: دائرتان – 12 مرشحًا

نظام القوائم وحجم التمثيل

تُخصص 142 مقعدًا لنظام القوائم، وقد تقدمت قائمة وطنية واحدة فى دائرتين انتخابيتين، تضم قائمة من 40 مرشحًا وأخرى من 102 مرشح.

مشاهد إنسانية وتواجد نسائي لافت

ورصدت الصور تزايد أعداد السيدات أمام لجان الشرابية بشكل ملحوظ، حيث ظهرت الطوابير ممتدة لعدة أمتار، وسط تعاون واضح بين الناخبات وقوات التأمين لتسهيل دخولهن وخروجهن، ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية المشاركة السياسية ودور المرأة في اختيار ممثليها تحت قبة البرلمان.

كما ظهرت مشاهد إنسانية متعددة، أبرزها اصطحاب بعض السيدات لأطفالهن أثناء الانتظار، إضافة إلى مساعدة كبار السن من قبل شباب المجتمع المحلي والفرق التنظيمية داخل محيط اللجان.