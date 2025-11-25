نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.. في ليلة كروية استثنائية ينتظرها عشاق المستديرة حول العالم، تتجه الأنظار إلى ملعب ستامفورد بريدج حيث يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026. مواجهة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والتحدي، نظرًا لقيمة الفريقين التاريخية وقوة عناصرهما الحالية، إلى جانب الظروف المعنوية التي يدخل بها كل طرف بحثًا عن حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي أو على الأقل الاقتراب منها.

موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

تأتي هذه المباراة في توقيت حساس للطرفين، خصوصًا مع اشتداد المنافسة في المجموعة، ما يجعل نقاط اللقاء الثلاث ذات قيمة مضاعفة، سواء لتأمين الصدارة أو لتفادي الدخول في حسابات معقدة قبل الجولة الختامية. وبين صخب الجماهير اللندنية ورغبة الفريق الكتالوني في الثبات على مستواه الأوروبي، تبدو كل تفاصيل المواجهة مرشحة لرواية جديدة بين عملاقين التقيا تاريخيًا في محطات حاسمة من البطولة.



جاهزية برشلونة وعودة العناصر الأساسية

يدخل برشلونة مباراة اليوم بحالة معنوية مرتفعة، إذ استعاد الفريق عددًا من لاعبيه المؤثرين يأتي في مقدمتهم رافينيا والجناح الواعد جوان جارسيا، وهو ما يمنح المدرب خيارات هجومية متنوعة بعد فترة من الغيابات التي أثرت على القوة الضاربة للفريق. كما يعزز الفريق الكتالوني حضوره الأوروبي بفوز مهم حققه في الدوري الإسباني خلال الجولة الماضية، الأمر الذي أسهم في رفع الروح القتالية داخل المجموعة وإعادة الثقة قبل المواجهة الكبيرة.

ويمتلك برشلونة سجلًا جيدًا في البطولة هذا الموسم، حيث يعتمد على أسلوب ضغط عالٍ وسرعة في التحولات بقيادة مجموعة من اللاعبين الشباب إلى جانب عناصر الخبرة، ما يجعل الفريق قادرًا على خلق فرص خطيرة أمام أي منافس. ويمثل هذا اللقاء اختبارًا قويًا لبرشلونة، خصوصًا خارج الديار، في ملعب صعب لطالما شكّل تحديًا للأندية الأوروبية الكبرى.

الذاكرة الكتالونية تحمل أيضًا ذكريات جميلة أمام تشيلسي؛ إذ شهدت آخر مواجهة بين الطرفين قبل نحو ثماني سنوات تفوق برشلونة بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي دور الـ16، عندما تألق ليونيل ميسي بهدف خارج الأرض ثم ثنائية في الإياب قادت الفريق للتأهل. ورغم تغيّر الأسماء، يبقى طموح البلوغرانا هو تكرار التفوق والاقتراب من الدور المقبل.



تشيلسي بثقة كبيرة ومدفع هجومي جاهز للتحدي

على الجانب الآخر، يخوض تشيلسي اللقاء بروح مرتفعة بعد انتزاع وصافة الدوري الإنجليزي مؤخرًا، وهو ما يعكس حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق اللندني هذا الموسم. ويملك تشيلسي خط هجوم قوي قادر على إحداث الفارق في أي لحظة، خاصة في ظل الأداء المتوازن الذي يجمع بين السرعة والقوة البدنية والقدرة على الضغط على دفاعات الخصوم.

ويعوّل الفريق على قوته في ملعبه وبين جماهيره التي ستملأ مدرجات ستامفورد بريدج لتدعم اللاعبين في واحدة من أصعب مواجهات الموسم. كما سيدخل البلوز المباراة مدركين صعوبة الخصم، ما يجعل التركيز الدفاعي والفعالية الهجومية عناصر حاسمة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة الساعي لخطف الفوز.

يدرك تشيلسي أن الفوز في هذه المباراة سيعزز فرصه في التأهل بشكل كبير، كما سيؤكد قدرته على مواجهة الكبار أوروبيًا، خصوصًا أن الفريق أظهر تطورًا كبيرًا تحت قيادة جهازه الفني الحالي.



موعد مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم

تنطلق مباراة تشيلسي وبرشلونة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 على ملعب ستامفورد بريدج، وذلك في تمام:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة



القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرشلونة

تنقل شبكة بي إن سبورتس لقاء القمة المرتقب ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة:

beIN Sports 1 HD